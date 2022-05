รียูเนียน ‘Seasons Change’ นักแสดงนำ ร่วมงานอีกครั้งหลังผ่านไป 16 ปี!

รียูเนียน ‘ซีซั่น เชนจ์’ (Seasons Change) นักแสดงนำ ร่วมงานอีกครั้งหลังผ่านไป 16 ปี!

ภาพยนตร์เรื่อง “Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย” ฉายครั้งแรกในโรงหนังเมื่อปี 2549 และได้รับความนิยมอย่างสูง เรียกว่าวัยรุ่นทุกคนต้องดู กวาดรายได้สูงถึง 71.8 ล้านบาท

โดยเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น 3 คน ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำกับโดย ต้น นิธิวัฒน์ ธราธร นำแสดงโดย บอล วิธวัฒน์, ต่าย ชุติมา, นาถ ยุวทิพย์ และอีกมากมาย

ผ่านมาแล้ว 16 ปี ล่าสุดนักแสดงนำทั้ง 3 คนได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง

โดย นาถ ยุวทิพย์ ได้โพสต์รูปภาพคู่กับ บอลและต่าย ผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า

“พวกเราซีซั่น เช้นจ์ ได้มาเล่นซีรีย์ด้วยกันในรอบ 16 ปีเท่านั้น!

Seasons change gang will be in the serie in Thailand named ‘ The rhythm of life’ tomorrow.

มาเป็นกำลังใจให้พวกเราคุณครูเอิร์ท ครูเบน ครูอิ๊งค์กันด้วยนะคะ

จังหวะชีวิตลิขิตฝัน วันพรุ่งนี้ตอนแรก !!

🟠ติดตามชมได้ในละคร The Rhythm of life จังหวะชีวิต…ลิขิตฝัน ตอนแรก วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.15 น. ทางไทยพีบีเอส #ช่องหมายเลข3

📍รับชมอีกครั้งได้ทาง www.VIPA.me

📍ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/therhythmoflife”