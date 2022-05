ไทยเทเนียม พร้อมใจขออภัยหากฟัง ‘พ่อมึง’ แล้วรู้สึกไม่ดี เผยภูมิใจในศิลปินรุ่นใหม่

ไทยเทเนียม พร้อมใจโพสต์ถึงปม ‘พ่อมึง’ ยันไม่เจตนาดิสเครดิตใคร ขออภัยหากฟังแล้วรู้สึกไม่ดี ชี้ฮิพฮอพไทยแข็งแกร่งและภูมิใจในศิลปินรุ่นใหม่

สืบเนื่องจากกรณีบทเพลงใหม่ถอดด้าม “พ่อมึง” ของวงดนตรีฮิปฮอปดัง ไทยเทเนียม ที่ปล่อยมาให้รับชมไม่พ้นวัน ก็เกิดกระแสวิพากษ์ระงมในมิติของทัศนคติ และแนวคิดที่สื่อสารผ่านเนื้อร้องซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการใช้อายุมาข่มศิลปินฮิปฮปรุ่นหลัง ว่ามาก่อน รวมไปถึงเนื้อร้องที่มีเนื้อหาเพียงแค่โชว์เพาเวอร์เท่านั้น

ซึ่งล่าสุด สมาชิกของวงไทยเทเนียม อย่าง ขัน เดย์ และเวย์ ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม ในถ้อยแถลงเดียวกัน ระบุว่า

“จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเพลง

“พ่อมึง”

พวกเราไทยเทเนี่ยม อยากขอขอบคุณทั้งคำติชม รวมถึงกำลังใจดีๆ ที่ส่งเข้ามา ด้วยเจตนาของการทำเพลงนี้ขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากการต้องการดิสใครใดๆ มันคือเพลงหนึ่งเพลงที่ตั้งใจให้ความบันเทิงกับคนที่รักในดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทยเทเนี่ยม และตามวัฒนธรรมของดนตรีฮิปฮอป อย่างไรก็ตามพวกเราต้องขออภัย ถ้าเพลงนี้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดี หรือทำให้ใครผิดหวัง จากหัวใจของพวกเราจริงๆครับ

AND with that being said to all the Thai Hip Hop artists that been holding it down, keep killin it!! The Thai HipHop Scene is very much alive and strong and THAITANIUM couldnt be more proud of all the young artists representing for Thailand. 🙏

Respectfully,

THAITANIUM

(และอยากจะกล่าวสิ่งนี้ถึงศิลปินฮิปฮอปชาวไทยที่ทำดีแล้วให้ทำต่อไป ฮิปฮอปไทยมีชีวิตและตัวตนที่แข็งแกร่งมากๆ และไทยเทเนียมก็ภูมิใจมากที่สุด (ไม่สามารถที่จะภูมิใจไปมากกว่านี้ได้แล้ว) กับเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ที่นำเสนอประเทศไทย

ด้วยความเคารพ ไทยเทเนียม)”

