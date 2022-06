เช็กโปรแกรมฉาย ‘กรุงเทพฯกลางแปลง’ ชมหนังดังตลอดเดือน ก.ค.!

สืบเนื่องจากกรณี กรุงเทพมหานคร รวมกับภาคเอกชน จัดเทศกาลภาพยนตร์ “กรุงเทพฯ กลางแปลง” โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า หวังว่ากิจกรรมนี้จะนำรอยยิ้ม นำความหวังความสุขกลับมาให้คนกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องจากเทศกาลดนตรีในสวน

โดย โปรแกรมฉายเทศกาลภาพยนตร์ “กรุงเทพฯ กลางแปลง” มีดังนี้

สัปดาห์แรก (7-9 ก.ค. 65)

– วันที่ 7 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร | เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

– วันที่ 8 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง เวลาในขวดแก้ว (2534) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร | เรื่อง 36 (2555) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

– วันที่ 9 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง แพรดำ (2504) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร | เรื่อง แม่นาคพระโขนง (2502) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

สัปดาห์ที่สอง (14-16 ก.ค. 65)

– วันที่ 14 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง RRR (2565) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย | เรื่อง 4Kings (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

– วันที่ 15 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย | เรื่อง Portrait of a Lady on Fire (2562) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

– วันที่ 16 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง บุญชูน่ารัก (2531) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย | เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

สัปดาห์ที่สาม (21-23 ก.ค. 65)

– วันที่ 21 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง หมานคร (2547) ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | เรื่อง Fast and Furious (2552) ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

– วันที่ 22 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง อนธการ (2558) ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | เรื่อง ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547) ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

– วันที่ 23 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง Wheel of Fortune and Fantasy (2564) ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | เรื่อง เพื่อนสนิท (2548) ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

สัปดาห์สุดท้าย (28-31 ก.ค. 65)

– วันที่ 28 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง รักแห่งสยาม (2550) ณ สยาม Blox I สยามสแควร์ เขตปทุมวัน | เรื่อง คู่กรรม (2556) ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง

– วันที่ 29 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (2549) ณ สยาม Blox I สยามสแควร์ เขตปทุมวัน | เรื่อง พี่นาค (2562) ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง

– วันที่ 30 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง สยามสแควร์ (2527) ณ สยาม Blox I สยามสแควร์ เขตปทุมวัน | เรื่อง มือปืน (2526) ณ สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง

– วันที่ 31 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (2563) ณ สวนครูองุ่น เขตวัฒนา | เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564) ณ สุขุมวิท 31 เขตวัฒนา