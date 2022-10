‘ติช่า’ โกอินเตอร์ รับบทตำรวจหญิง ในซีรีส์ดัง S.W.A.T ซีซัน 6

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ติช่า – กันติชา ชุมมะ นักแสดงและนางแบบชาวไทย ที่มีชื่อเสียงจากการชนะการประกวดรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซัน 2 ได้โพสต์เฟซบุ๊กขณะเข้าร่วมถ่ายทำซีรีย์ดัง S.W.A.T (หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด) ซีซัน 6 ซึ่งเจ้าตัวรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง

งานนี้ ติช่า เผยความรู้สึกว่า “Welcome to the S.W.A.T I am so grateful to be a part of @swatcbs season 6! Thank you once again! I’ll brag about it to everyone and I won’t stop until my grandchildren got to hear about it too

(ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยสวาท ติช่ารู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ S.W.A.T ซีซัน 6 ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง ที่ทำให้ช่าได้มีโอกาสบอกทุกๆ คนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และช่าจะไม่หยุดจนกว่าเรื่องนี้จะรู้ไปยันรุ่นลูกรุ่นหลาน) ดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ได้เล่นซีรี่ย์ S.W.A.T ฝากไปดูกันด้วยนะคะ เพราะช่าโคตรภูมิใจ 5555 ”

ภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ชาวไทยต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมและส่งกำลังใจจำนวนมาก เช่น

“หมวดติช่า ลุคนี้ ระดับสายบริหารเลย ว่าแต่ มีบทร่วมบู้กับทีมนี้ด้วยมั้ยครับ”

“รอชมค่ะ แฟนชอบดูมาก ดูทุกตอนเลยค่ะ”

“อย่างเท่!!!!”

“รอชมครับ”