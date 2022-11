‘ณิชา’ อัพเดทเรื่องบวชของ ‘โตโน่’ เผยเตรียมเข้าพิธี 9 มกราคม 2566

‘ณิชา’ อัพเดทเรื่องบวชของ ‘โตโน่’ เผยเตรียมเข้าพิธี 9 มกราคมนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จะบวช หลังจากปฏิบัติภารกิจ One Man and The River สำเร็จ ล่าสุด ณิชา ณัฏฐณิชา หวานใจของหนุ่มโตโน่ก็ได้อัพเดทเรื่องดังกล่าว ขณะไปร่วมงาน OMEGA Her Time ที่สยามพารากอน ว่า โตโน่จะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2566 ที่วัดพระธาตุพนม

“จริงๆไม่ได้มีแพลนนี้ แต่อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมา” ณิชาเล่า โดยว่าความคิดที่จะบวชของโตโน่เกิดขึ้นเมื่อเห็ยว่ามีผู้ร่วมบริจาคเข้าโครงการดังกล่าวมากมายเกินคาดหมาย ทำให้รู้สึกอยากจะตอบแทนทุกคน

“เขาก็อยากบวช ซึ่งการบวชก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว” ณิชากล่าว

ณิชายังพูดถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเกิดขึ้นหลายเรื่องในห้วงเวลาของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว แต่ “เราก็โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำ เรากำลังช่วยมากกว่า ไม่ได้ว่อกแว่กอะไรมาก”

ในส่วนโตโน่ “ก็มีที่เขารู้สึกบ้าง แต่เราทั้งทีมก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราจะช่วย”

สำหรับเงินบริจาคที่ได้มา ณิชาบอกว่าเท่าที่ทราบคืออยู่ระหว่างการพิจารณาว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งขาดแคลนอะไร และมีความต้องการเครื่องมือตัวไหน ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย