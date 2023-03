เพลง-ชนม์ทิดา โพสต์อาลัย พ่อเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ เสียชีวิต

ภายหลังการเสียชีวิตของ เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ ล่าสุดผู้เป็นลูกสาว เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย ได้เขียนถึงเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ ระบุว่า “I never knew this would be our las song when I made this present for you on your birthday.”

(ไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายที่หนูจะได้มอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อในวันเกิด)

พร้อมกันนั้น เพลง ได้เขียนท่อนฮุกของเนื้อเพลง Dance With My Father

“If I could get another chance

Another walk, another dance with him

I’d play a song that would never ever end

How I’d love, love, love to dance with my father again”

(หากฉันมีโอกาสอีกสักครั้ง ได้เดินเล่นอีกสักครั้ง เต้นรำอีกสักครั้งกับพ่อ ฉันคงจะเล่นเพลงที่ไม่มีวันจบ ฉันอยากที่จะได้เต้นรำกับพ่ออีกสักครั้งเหลือเกิน)

ขอบคุณ : IG เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม