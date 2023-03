ย้อนดูคลิป ‘เพลงสุดท้าย’ ที่ น้องเพลง มอบให้พ่อเอ๋ ‘ของขวัญวันเกิด’

ย้อนดูคลิป ‘One Moment In Time’ เพลงสุดท้ายที่ น้องเพลง มอบให้พ่อเอ๋ ของขวัญวันเกิด

หลังจาก เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกอบจ.สมุทรปราการ เสียชีวิตหลังจากเจอภาวะฮีตสโตรก ขณะซ้อมแข่งรถ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวาน

ลูกสาว น้องเพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับที่ 5 พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์อาลัยต่อพ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ ด้วยข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่า “หนูไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายที่หนูจะได้มอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อในวันเกิด”

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 54 ของ เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ครั้งนั้นน้องเพลงได้จัดทำคลิปเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่พ่อเอ๋ พร้อมกับโพสต์ขึ้นอินสตาแกรม เขียนบรรยายว่า “Happy Father’s Day to My Hero🤍”

คลิปดังกล่าว บันทึกประวัติ ความเป็นมาและตัวตนของเอ๋-ชนม์สวัสดิ์ นับแต่วัยเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับพี่ๆ อีก 2 คน จวบจนก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองและการแข่งรถซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ โปรดปราน

คลิปดังกล่าว น้องเพลง บรรยายด้วยตัวอักษรในคลิปว่า “To my dearest Daddy เพลงนี้แทนความรู้สึกและความทรงจำของลูกตั้งแต่เด็กที่มองเห็นพ่อสู้เพื่อสิ่งที่พ่อรักเสมอมา You are my Hero”

น้องเพลง ยังใช้เพลง One Moment In Time ของ Whitney Houston เป็นเพลงประกอบคลิป เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพ่อเอ๋ และที่สำคัญเพลง One Moment In Time เป็นเพลงที่ น้องเพลง ร้องเองในห้องอัดเสียง

ยิ่งกว่านั้นภายหลังจากที่ น้องเพลง มอบเพลงดังกล่าวให้แก่พ่อเอ๋แล้ว น้องเพลงยังคงตัดต่อคลิปงานวันเกิดของพ่อเอ๋ มาลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วย

เป็นคลิปที่ฉายภาพบรรยากาศงานวันเกิดของเอ๋-ชนม์สวัสดิ์นั้น โดยช่วงเริ่มต้นของคลิป เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า “เพลงจุ๊บพ่อเหมือนตอนเด็กๆ ซิลูก”

จากนั้นเป็นภาพสมัยเด็กที่ น้องเพลง จุ๊บพ่อเอ๋ ตามด้วยภาพปัจจุบันที่ น้องเพลงจุ๊บพ่อเอ๋ โดยน้องเพลงเวียนจุ๊บริมฝีปาก แก้มซ้ายและขวา หน้าผาก และคาง ตามด้วยภาพพ่อเอ๋ จุ๊บหน้าผาก คืน

จากนั้นเป็นภาพที่พ่อเอ๋ ร่วมงานรับปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศของน้องเพลง ตามด้วยภาพบรรยากาศงานวันเกิดที่ฉายให้เห็นนับแต่ก้าวแรกที่พ่อเอ๋ก้าวเข้ามาร่วมงานวันเกิดที่จัดขึ้นในบ้าน โดยมียายของน้องเพลง ร่วมงานด้วย

น้องเพลง โพสต์คลิปบรรยากาศงานวันเกิดของพ่อเอ๋ บนอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเขียนคำบรรยายว่า

“ภาพบรรยากาศ & ความทรงจำ surprise ในวันเกิดเล็กๆที่บ้าน หวังว่า daddy จะ ชอบของขวัญวันเกิด ที่ลูก & mommy ทำไว้ให้ในปีนี้นะงับ ถึงลูกหมาจะตัวโตเป็นเด็กยักษ์แล้ว…แต่ลูกก็จะยังเป็น your baby girl ตลอดไป

I LOVE YOU WITH MY WHOLE HEART, MY HERO.

P.S ไปดู vdo ของหวัญ & daddyตอนหนุ่มๆ ได้ที่ @chonsawat28 🤍”

นอกจากนี้น้องเพลงยังโพสต์ภาพประทับใจระหว่างพ่อเอ๋และแม่ตู่พร้อมกับเขียนคำบรรยายว่า

“ระหว่างดู vdo ของเพลงตอนเด็กๆ

เพลง: โห…ตอนแม่สาวๆสวยจัง

พ่อ: ใช่สมัยก่อนแม่สวยมาก…แต่จะบอกให้ ว่าแม่สวยที่สุดตรงนี้ 🤍 (แล้วพ่อก็เอามือจับที่หัวใจของแม่)

In my eyes, this love transcends all forms of love.”

ทั้ง 2 คลิปใช้เพลง One Moment In Time ที่น้องเพลงร้องเองมาเป็นเพลงประกอบคลิป และนี่จึงเป็นที่มาที่น้องเพลงใช้คำว่า “หนูไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายที่หนูจะได้มอบเป็นของขวัญให้แก่พ่อในวันเกิด”

ถือเป็นช่วงโมเมนต์อบอุ่นสุดท้ายที่น้องเพลงได้ทำให้แก่พ่อเอ๋ ก่อนที่พ่อเอ๋จะจากไปในวัย 55 ปีอย่างไม่มีวันหวนคืน

ที่มา : IG plengasavahame