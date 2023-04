ขยี้ตารัวๆ ‘แน็ก ชาลี’ หล่อสร้างเรื่อง เล่นเอ็มวีใหม่ ‘เนเน่’ ที่แฟนคลับอึ้ง ผิดคาดสุด

ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้ว สำหรับเพลงใหม่ของสาว เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ หรือ เจิ้ง หน่ายซิน นักร้องสาวชาวไทย ที่ไปสร้างชื่อเสียงในประเทศจีน กับเพลงใหม่อย่าง All About That Day

ที่เพลงนี้ได้ แน็ก ชาลี ที่สลัดคราบที่แต่ละคนเคยเห็น มาร่วมแสดงเป็นพระเอกในมิวสิควิดีโอเพลงดังกล่าว ซึ่งกลายเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แฟนคลับไม่น้อย จนหลายคนบอกว่า คาดไม่ถึง

ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็น ถึงการถ่ายทอดอารมณ์ที่ดีของทั้ง 2 คน โดยต่างแวะแซวด้วยว่า พระเอกลุกนี้ ผิดลุกเลยทีเดียว

เรื่องนี้ แน็ก ก็โพสต์อินสตาแกรม ไว้ว่า ฝากเพลง All About That Day เพลงใหม่น้อง เนเน่ ด้วยนะ น้องเก่งมากๆ และดูตั้งใจทำงานมากๆจริงๆนะครับ แต่งเองนู้นนี่เอง ถ่ายเองได้คงถ่ายไปแล้ว

@nenevader แถมยังตัดสินใจผิดเลือกผมเล่นเอ็มวีอีก

ไอเรากำลังกินข้าวอร่อยๆอยู่เลย พอผู้จัดการบอก แน็กมีทีมงานหลงผิดติดต่อเลือกแน็กไปเล่นเอ็มวี ไอผมพอฟังเพลงปุป ชอบมาก รีบหยุดกินข้าว ลดน้ำหนักก่อนไปถ่ายเลย5555555555

ขอบคุณมากๆนะครับ ที่ให้ผมได้ไปร่วมงานด้วย

ฝากทุกคนไปฟังเพลงกันเยอะๆด้วยน้า All About That Day

ขอบคุณครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะ”