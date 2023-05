AUTTA โพสต์เฟซบุ๊ก โอเคแล้ว ขอโทษทำให้เป็นห่วง หลังโซเชียลร่วมกันตามหา พี่สาวติดต่อไม่ได้

โลกโซเชียลมีเดีย ต่างพากันแชร์และเป็นห่วง เมื่อ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chamamas Deachmak ซึ่งเป็นพี่ของ นายอัษฎกร เดชมาก หรือ กร ที่แฟนเพลงรู้จักกันในชื่อ AUTTA ได้โพสต์ตามหาน้อง หลังจากไม่สามารถติดต่อได้

Advertisment

โดย เฟิร์ส พี่สาว ได้โพสต์ภาพข้อความแชตของกร พร้อมทั้งภาพกล้องวงจรปิด ขณะที่เดินทางออกจากบ้าน และข้อความว่า

“ตามหา นายอัษฏกร เดชมาก น้องกร (AUTTA)

ใครพบเห็นที่ไหน ช่วยแจ้งด้วยนะคะ

ที่บ้านเป็นห่วงมากๆน้องออกจากบ้านไปประมาณ1ทุ่มบอกไปทำงาน จนตอนนี้ยังไม่กลับมาและไม่รับสายใครเลย มีแต่ข้อความทักมาแบบนี้”

Advertisement

ซึ่งในทวิตเตอร์ ต่างได้ติดแฮชแทก #autta ร่วมกันแจ้งเบาะแสและตามหา จนขึ้นแฮชแทกในทวิตเตอร์ ที่แฟนคลับต่างพากันเป็นห่วง เนื่องจาก Autta ได้แชร์โพสต์ ที่บอกว่า “หลังจากทบทวนมานาน ผมอยากบอกว่า อัลบั้มที่กำลังจะปล่อยนี้ จะเป็นอัลบั้มแรกและอัลบั้มสุดท้ายของผมนะครับ หลังจากนี้ผมคงหยุดทำเพลงแล้ว ไว้เจอกันใหม่เมื่อเวลาเหมาะสมนะครับ” ก่อนหายไป

Advertisement

กระทั่งล่าสุด Autta ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งว่า “ตอนนี้ผมโอเคดีแล้วครับ ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับทุกคน”

สำหรับ Autta เป็นแรพเปอร์หนุ่ม ผู้ผ่านเวทีแรปในประเทศไทยมาหลายเวที ทั้ง The Rapper Season 2, RAP IS NOW : THE WAR IS ON Season 4, Show me the money Thailand Season 1 ก่อนเซ็นสัญญาสังกัดค่ายเพลงฮิปฮอปอย่าง YUPP! ENTERTAINMENT ทำงานหลากหลาย ทั้งร้องและแร็พ รวมถึงการทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินอีกหลายคน