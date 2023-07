‘มิย่า’ เคลื่อนไหว หลังถูกโยงเลิก ‘อชิ’ แฟนคลับแห่เมนต์ให้กำลังใจพรึบ

หลังจาก อชิ ลูกชายของ โบ ชญาดา กับ ฟลุค เกริกพล ตกเป็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาว มิย่า ลูกของ พีท ทองเจือ

ล่าสุด ทางครอบครัวทองเจือ ก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน เริ่มจาก เจ็ง วิไลลักษณ์ แม่ของ มิย่า โพสต์วิดีโอผ่านไอจีส่วนตัว และข้อความระบุว่า “นักศึกษาใหม่เริ่มเรียนวันแรก ดีใจที่หมวยได้กลับมาใช้ชีวิตนักเรียนอีกรอบ ที่ผ่านมาหนูทำงานเยอะมากกก แต้ก้อยังไม่ทิ้งการเรียนสอบเทียบจนผ่านเข้ามหาลัยได้ในวัยอายุ 17 ปีมี๊บันทึกไว้ให้หนูนะหมวยว่าวันนี้หนูทำได้แล้ว Congratulation นะหมวย สู้ๆนะคะ 4 ปีแป๊บเดียวเอง #LoveYou #Miyajung @miya_thongchua”

ล่าสุดทาง มิย่า ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน โดยเธอได้โพสต์ ภาพที่ใส่ชุดนักศึกษาพร้อมระบุข้อความว่า “new chapter”

ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงกระแสข่าวในขณะนี้จำนวนมาก เช่น “ขอให้แค่ทะเลาะ แล้วปรับความเข้าใจกันได้ในเร็ววัน” “เพิ่งคบกันได้ไม่นานเอง​ กลับมาทำความเข้าใจกันกันเถอะน่า​าาา​ คู่นี้ดูเคมีเข้ากันดี” “อยากให้เป็นแค่ข่าวลือจัง” “let it hurt then let it go น้องจะเจอคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเอง เรียนรู้ เตีบโต และ รักตัวเองมากๆนะคะมิย่า” “อยากให้ปรับความเข้าใจกัน” “น้องมิย่าน้องอชิลองไปปรับความเข้าใจกันใหม่เถอะค่ะ พี่รู้ว่ายังงัยก็เจ็บทั้ง 2 ฝ่าย ลองดูมั้ยค่ะ ความรักยังสวยงามเสมอนะคะ ลองดูเถอะค่ะ อชิมิย่า ลองจับมือและเริ่มต้นกันใหม่เถอะค่ะ 🥺🥺 @miya_thongchua @achirawat ”

นอกจากนี้แฟนคลับยังสัลเกตุว่า รูปโปรไฟล์ของทั้งคู่ไม่ใช่รูปคู่กันแล้วอีกด้วย

