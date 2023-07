‘กวาง กมลชนก’ สุดภูมิใจ เผยภาพ ‘น้องเนย’ ลูกสาว ในชุดนิสิต วิศวะ จุฬาฯ

ก่อนหน้านี้ นักแสดงรุ่นใหญ่ กวาง กมลชนก ดีใจสุดๆ ออกมาเปิดเผยข่าวดีของลูกสาวอย่าง น้องเนย ที่ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering(ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาRobotic and Artificial Intelligence Engineering (Robot and AI) และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดี

ล่าสุด คุณแม่กวาง ก็เผยภาพของลูกสาว ในชุดนิสิต พร้อมว่า “พาน้องเนยไปถ่ายรูปลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ภูมิใจในตัวลูก #ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก”

ที่ก็มีคนในวงการบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์ยินดีไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น อ๋อม สกาวใจ ที่ว่า “สวยเหมือนคุณแม่เลยค่ะ”

หรือจะเป็นแฟนคลับที่เข้าไปคอมเมนต์ยินดีกันรัวๆ อาทิ

“น้องเนยทั้งสวย น่ารักและเก่งค่ะ รู้สึกชื่นใจไปด้วยค่ะ”

“สวยใสน่ารักมากๆๆๆเลยลูก ขอให้มีความสุขกับชีวิตนิสิตนะคะ”

“ยินดีด้วยค่ะนิสิตใหม่สวยเหมือนคุณแม่น่ารักจังเลยค่ะลูก”

“น่ารักมากๆเลยค่ะ,,,เหมือนพี่กวางมากๆเลยค่ะ”

“น้องสวยมากค่ะ ทายว่าน้องต้องได้เชิญพระเกี้ยวแน่ๆค่ะ”

“น้องเนยพอใส่ชุดนักศึกษา ดูโตเป็นสาวเลยค่ะ น่ารักมากกก”