ติ๊นา ออกแอ๊กชั่น ใส่ส้ม Exercise ชาวเน็ตส่งหัวใจส้มรัวๆ แซว ‘ปวศ.จะไม่ซ้ำ ปวศ.จะต้องเปลี่ยน’

ติ๊นา ออกแอ๊กชั่น ใส่ส้ม Exercise ชาวเน็ตกดหัวใจส้มรัวๆ บ้างว่า “ปวศ.จะไม่ซ้ำ ปวศ.จะต้องเปลี่ยน”

กำลังเป็นที่จับจ้องของคนไทยทั้งประเทศ สำหรับการประชุมรัฐสภา วาระเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่ง 8 พรรค เสียงข้างมาก 312 เสียง ได้เลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เพียง 1 ชื่อ ไร้คู่แข่ง โดยเปิดให้ สมาชิกรัฐสภา ร่วมอภิปราย

โดยพรรคก้าวไกล ได้เปิดภารกิจ ชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม #พฤหัสสีส้ม แต่งกายสีส้ม หนุน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ติ๊นา คริสติน่า อากีล่าร์ ก็ได้โพสต์ภาพใส่เสื้อกีฬาสีส้ม ออกกำลังกายในยิม พร้อมว่า “Improve your life one day at the time”

ซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆ อาทิ เสื้อสวย บ้างก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยรูปหัวใจสีส้ม และผลส้ม

ขณะที่ บางคนก็ได้นำภาพดังกล่าวไปแชร์ต่อ ให้แคปชั่นจากเพลงเด็ดของเธอที่ว่า “ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน” กันแบบรัวๆ