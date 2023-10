หลัวอวิ๋นซี บินไทยเจอแฟนคลับครั้งแรกกับงาน ‘แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน’ 4 พ.ย.

นับเป็นข่าวดีและทั้งน่าเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคลับชาวไทย เมื่อหลัวอวิ๋นซี(Luo Yunxi) พระเอกสุดฮอตจากซีรีย์จีน เรื่องจันทราอัสดง หรือ Till the End of the Moon จะเดินทางมาเจอแฟนคลับชาวไทยครั้งแรกในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi”

แฟนคลับที่ต้องการสัมผัสใกล้ชิดตัวเป็นๆ ของหลัวอวิ๋นซี พลาดไม่ได้กับงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.00 น. ณ Impact Exhibition Hall 6

ขณะที่แฟนคลับชาวไทยเองก็เริ่มประชาสัมพันธ์งานนี้กันแล้ว

ขณะที่สื่อโซเชียลหลักที่จัดงานนี้ ทันทีที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ก็มีแฟนคลับชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ ระบุว่ารอคอยที่จะเจอดาราดัง

ทั้งนี้แฟนๆ ชาวไทย ติดตามรายละเอียดการขายบัตรและสิทธิพิเศษได้ที่เฟซบุ๊ก/ X/อินสตาแกรม : hatcheryth/@HATCHERY_TH/hatchery.th