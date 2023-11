ย้อนไปไกลกว่า 90s! รศ.ดร.รุ่งโรจน์ วัยรุ่นเรโทร นำทัวร์งาน FEED ฟิตจัดเดินเท้าท่าเตียน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ FEED ผู้ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือ มติชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน FEED RETRO Music & Food Fest #90sไม่นานมานี้ ตั้งแต่ 24-26 พฤศจิกายน โดยวันนี้เป็นวันแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลา 15.30 น. มีผู้สนใจทยอยเดินทางเข้าร่วมงาน โดยแวะชมบูธต่างๆ อาทิ บูธสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งจัดในธีม ‘วันวานยังอ่านอยู่’ รวมถึงบูธจำหน่ายอาหาร คัดสรรโดย ‘เส้นทางเศรษฐี’ กว่า 80 ร้าน ท่ามกลางบทเพลงดังในยุค 90s

ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วง Winkks beat แสดงดนตรีในงาน โดยเริ่มด้วยบทเพลงสุดโรแมนติก Have I told you lately that I love you และอื่นๆ

ขณะที่บรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชน รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง เริ่มต้นกิจกรรมนำชมย่านท่าเตียน โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่มิวเซียมสยาม ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ จากนั้น เดินเท้าไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ถือเป็นกระทรวงใหม่ หลังการปฏิรูประบบราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมา สมัยรัชกาลที่ 7 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก มีการรวมกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคมนาคมไว้ด้วยกัน โดยเพิ่งกลับมาแยกกันอีกครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้งปัจจุบันของกระทรวงพาณิชย์ อยู่ที่สนามบินน้ำ สำหรับผู้ดูแลกระทรวงพาณิชย์ที่ยาวนานที่สุด คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก

นอกจากนี้ รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ยังกล่าวถึง ‘ปากคลองตลาด’ ซึ่งถือเป็นตลาดล่าง ของพระนคร ส่วนตลาดกลาง อยู่บริเวณเสาชิงช้า

รศ.ดร.รุ่งโรจน์กล่าวถึง ‘ชุมชนท่าเตียน’ ว่าในอดีตมีถนน เป็นที่ตั้งวังเจ้านาย คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ซึ่งกำกับราชการหลายกรม บริเวณท่าเตียน ประตูนกยูง เคยมีป้อมเมืองกรุงเทพฯ ตำแหน่งที่ถัดจากประตูนกยูง ยังเป็นที่อยู่ของเลกวัดโพธิ์ รวมถึงโรงเรือของวัดโพธิ์ ท่าเตียนในอดีต

ส่วนประเด็นที่มาของชื่อท่าเตียน รศ.ดร.รุ่งโรจน์กล่าวว่า มี 2 ประเด็นที่ถกเถียงกัน ได้แก่

1. ไฟไหม้จนเหี้ยนเตียน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งไฟไหม้คือตำแหน่งวังคลังสินค้า ซึ่งอยู่บริเวณทางท้ายวัง ไม่ใช่บริเวณที่เป็นท่าเตียนในปัจจุบันแต่อย่างใด และถ้าถูกเผาจนเหี้ยนเตียนแล้ว ทำไมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามยังเหลือ

2.คำว่า ‘ฮาเตียน’ ในภาษาเวียดนามซึ่งเป็นชื่อเมือง ซึ่งประเด็นนี้ พระยาราชาเศรษฐี หมัก เทียน ตื้อ เจ้าเมืองพุทไธมาศ เข้ามาสวามิภักดิ์ และพระเจ้ากรุงธนฯ โปรดให้อยู่บริเวณนี้ เพราะฉะนั้นเมืองพุทไธมาศ คือเมืองฮาเตียนนั่นเอง

ทั้งนี้ ภายในงาน มีโซน Food แซ่บเว่อร์จากร้านเด็ด ร้านดัง และร้านในตำนานแห่งยุค 90s ทั่วเมืองไทย อาทิ ร้านดังระดับตำนาน ‘เอี๊ยะแซ’ ร้านกาแฟโบราณ ตำนานคู่เยาวราชกว่า 90 ปี, ‘ทิพย์รส’ ร้านไอศกรีมกะทิมะพร้าวจากทับสะแก, เมนูห้างแตก ‘ก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางวางไข่’ จากเชฟอ้อยคนดัง, ‘ผัดไทยไฟทะลุ’ สตรีทฟู้ดรางวัลมิชลิน บิบ กูร์มองด์ 5 ปีซ้อน, เฮงหอยทอดชาวเล, ลูกชิ้นชาวเรือ ร้านดังจากชลบุรี, ‘ไต๋ไต๋ แกงกะหรี่’ ข้าวแกงกะหรี่หมูญี่ปุ่น, ‘ราเมงนะ’ ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท, ทะเลดอง 20 บาท ร้านดังในตลาดจ๊อดแฟร์, ‘ย้อยหย่อย’ ร้านน้ำแข็งไสเจ้าดังจากนครปฐม เมนูเด็ดทั้งไอติมโตนด และอื่นๆ อีกมากมาย

