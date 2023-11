ฮือฮา! จักรพันธุ์ ยมจินดา ปรากฏตัว FEED RETRO แฟนข่าวลั่น ‘จำเสียงได้ไม่ลืม’

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ FEED ผู้ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือ มติชน ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน FEED RETRO Music & Food Fest #90sไม่นานมานี้ ตั้งแต่ 24-26 พฤศจิกายน โดยวันนี้เป็นวันแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลา 15.30 น. มีผู้สนใจทยอยเดินทางเข้าร่วมงาน โดยแวะชมบูธต่างๆ อาทิ บูธสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งจัดในธีม ‘วันวานยังอ่านอยู่’ รวมถึงบูธจำหน่ายอาหาร คัดสรรโดย ‘เส้นทางเศรษฐี’ กว่า 80 ร้าน ท่ามกลางบทเพลงดังในยุค 90s

ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วง Winkks beat แสดงดนตรีในงาน โดยเริ่มด้วยบทเพลงสุดโรแมนติก Have I told you lately that I love you และอื่นๆ ขณะที่บรรยากาศบริเวณบูธสำนักพิมพ์มติชน รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง เริ่มต้นกิจกรรมนำชมย่านท่าเตียน โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่มิวเซียมสยาม ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ จากนั้น เดินเท้าไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

จากนั้น เวลาราว 17.00 น. เข้าสู่ช่วง Talk ในหัวข้อ ‘มืออาชีพแห่งยุค90’ โดย นายจักรพันธุ์ ยมจินดา อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง

นายจักรพันธุ์กล่าวว่า เส้นทางของการเป็นผู้ประกาศข่าว โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ตนไปสมัครผู้ประกาศข่าว ที่กรมประชาสัมพันธ์ เห็นป้ายประกาศตอนที่เดินผ่านสนามหลวง จึงสมัครด้วยวุฒิการศึกษา ม.8 เท่านั้น ซึ่งตำแหน่งนี้ต้องไปสอบที่จังหวัดลำปาง โดยสอบทั้งข้อเขียนและการทดสอบหน้ากล้อง อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วตนอยากพากย์หนัง ฝึกพากย์ตั้งแต่เด็ก เพราะมีโอกาสได้ดูหนังฝรั่ง ‘บ้าๆ บอๆ’

พอมาอ่านข่าวที่ลำปาง จึงมีโอกาสได้พากย์หนังเรื่องแรก โดยพากย์เป็น ‘ม้า’ ในเรื่อง ‘Mister ED ม้าพูดได้’ ภายหลังจึงค่อยได้พากย์เป็นคน รวมถึงพากย์ฟุตบอลอังกฤษ ตนดูเทปซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ฟุตบอลจะแตะเสร็จมาเป็นเดือนแล้ว แต่กว่าจะมาถึงใช้เวลานาน จำตัวนักเตะได้หมด ทำให้พากย์ออกมาได้ดี

นายจักรพันธุ์เล่าต่อไปว่า ต่อมา ตนสมัครงานช่อง 3 ได้ไปทดสอบการพากย์หนังเรื่อง ‘เวทีชีวิต’ ตอนนั้นคนที่มาพากย์หนัง ส่วนใหญ่จะเป็นคนพากย์หนังกลางแปลง ไม่ค่อยมีคนที่พากย์หนังทีวีที่มาจากต่างหวัดหวัด เรียกได้ว่าแทบจะไม่มี ซึ่งตนทดสอบได้ที่ 1 อีกครั้ง จากนั้น ตนได้รับการทาบทามจาก คุณ สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ไปพากย์หนังช่อง 7 ซึ่งตอนนั้นหนังช่อง 7 กำลังดังมาก แล้วยังต้องพากย์กันอยู่ ไม่ได้ใช้เสียงของดาราแบบในปัจจุบัน

นายจักรพันธุ์กล่าวด้วยว่า ตนยังเคยเล่นละครด้วย คือเรื่อง ‘ปีกทอง’ เมื่อปี 2524 นางเอกคือ ลินดา ค้าธัญเจริญ พระเอกคือ นิรุตติ์ ศิริจรรยา แต่เล่นเพียง 2 ตอน เพราะที่สุดแล้วไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับตน

จากนั้น นายจักรพันธุ์ กล่าวถึงเมื่อครั้งคุมฝ่ายข่าว ซึ่งเรตติ้งพุ่งกระฉูดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นเยอะ เช่น พายุเกย์ ซึ่งได้ภาพก่อนใคร ต่อมา มีการชักชวนนายเอกชัย นพจินดา หรือ ย.โย่ง มาอ่านข่าวกีฬา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อนายจักรพันธุ์ ปรากฏตัว ผู้ร่วมงานหลายคนกล่าวว่า ตนจำเสียงของนายจักรพันธุ์ได้ดี