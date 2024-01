เมรี เคลื่อนไหว ร้องเพลงสุดเศร้า หลัง แอมมี่ ขอโทษ-ขอโอกาสเป็นพ่อของลูก

จากดราม่าร้อนแรงระหว่าง เมรี คำภีร์ ลูกสาว ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ กับ แอมมี่ เดอะบอตทอมบลู หลังจากที่ เม เมรี คำภีร์ ลูกสาวคนสวยของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีรัวๆ เปิดใจเรื่องราวชีวิตตนเองที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว โดยที่เธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่จำเป็นต้องมีพ่อของลูก

จนเกิดเป็นวิวาทะที่ทั้งสองฝ่ายต่างโต้ตอบกันไปมาก ล่าสุดแล้ว แอมมี่ก็ได้โพสต์ไอจีขอโทษ เมรี โดยยอมรับว่าตนไม่เป็นสุภาพบุรุษ และขอโอกาสจากเมรีในการเป็นพ่อของลูกเรานั้น

ล่าสุด เมรี ได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว “Mayree Kampee” ส่วนตัว ด้วยการอัดคลิปร้อง “เพลงข้ามฟ้ามาร้องไห้” พร้อมระบุแคปชั่นว่า

“Sometimes I have to remind myself that, on my worst day, I live like somebody on their greatest. #ข้ามฟ้ามาร้องไห้ #เจี๊ยบวรรธนา #mayreekampee #เมรีคำภีร์”