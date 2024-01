มัดรวม 10 เพลงฮิตไทย ที่มีคนใช้แผ่นเสียงบน TikTok มากที่สุดในช่วงนี้

แรงจนฉุดไม่อยู่!! สำหรับแอพพลิเคชั่น Tiktok ที่ไม่ว่าใครลงคลิปอะไรก็กลายเป็น “กระแสไวรัล” ไปหมด คอนเทนต์ไหนน่าสนใจก็สามารถแจ้งเกิดได้ง่ายๆ ผ่านการลงคลิปตามสไตล์ของตนเอง

ไม่เว้นแต่ศิลปินที่มีการใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อการในการโปรโมทเพลงไปในตัว และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาร่วมสนุกโดยการเล่นแผ่นเสียงบน Tiktok ผ่านการติดแฮชแท็กต่อด้วยชื่อเพลงนั้นๆ

เปิดมาที่วงแรก กับสาวๆ วง 4EVE ที่หลายคนกำลังจับตามอง หนึ่งในกลุ่ม T-Pop ที่มาเพื่อเขย่าวงการให้ลุกเป็นไฟ เพราะไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรก็ถูกนำมาร้อง แล เต้นตามกันทุกเพลง ไม่เว้นแต่เพลงที่เพิ่งถูกปล่อยออกมา อย่าง Vroom Vroom – 4EVE Prod.by URBOYTJ ที่มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ และ MV ออกมาปังจนเหล่าแฟนคลับอึ้ง

ขยับมาอีกนิด กับ เพลง “พี่ชอบหนูที่สุดเลย” ศิลปิน Ponchet พลาดไม่ได้ก็เพลงสุดฮิต จนผู้ใช้ Tiktok ฝั่งชาวต่างชาติยังต้องนำเพลงนี้ไปเล่น เนื่องจากเพลงนี้ เป็นเพลงที่มีความน่ารัก และ นำไปถูกปรับเป็นเวอร์ชั่น Speed ซึ่งยิ่งเพิ่มความน่ารักให้เพลงขึ้นไปอีก และมีท่าเต้นไม่ยาก ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถเต้นได้

ถัดมาเตรียมกรี๊ด ใครจะพลาด กับศิลปิน T-Pop วงใหม่ที่เพิ่งปล่อยเพลงเดบิวต์ไป กับ เพลง Because of you, I shine วง BUS ที่เป็นวง Boy Group ศิลปินรุ่นน้องที่มีความน่ารัก และความสามารถล้นเหลือ

มาต่อกันอีกครั้งกับเพลง คึกคัก น่ารักอ่ะ ที่ศิลปินวง FLI:P น้องใหม่จากค่าย NO1R X RS กับโปรเจกต์ “Dance Macine ” ตอกย้ำกระแสไวรัลบน Tiktok ให้สั่นสะเทือน โดยการหยิบเพลงเก่านำเอามาทำใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม พร้อมท่าเต้นที่สนุกจนฉุดไม่อยู่

ขยับไปต่อกันที่เพลงของตัวแม่ในวงการเพลงขณะนี้ เหล่าลูกๆ ก็รอเลย กับ เพลง ฟ้ารักพ่อ ศิลปิน Badmixy ทำเอาตัวลูกอย่างเราๆ ไม่ผิดหวัง มาพร้อมกับท่าเต้นที่ชวนให้เต้นตามได้ไม่ยาก สำหรับ “มิกซ์ เฉลิมศรี” ณ ตอนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองจริงๆ เพราะมีความสามารถหลากหลายด้าน และออกผลงานแบบรัวๆ มาเซอร์ไพรส์แฟนคลับตลอดเวลา

ตามมาติด ๆ กับ สาวน้อยเสียงใส อย่าง Ally “แอลลี่-อชิรญา นิติพน” ที่ออกเพลงใหม่มา อย่างเพลง ZIGZAG ที่มีท่าเต้นนิดหน่อย พอขยับแบบน่ารักๆ ให้ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจ

เพลงนี้ไม่พูดไม่ได้ เป็นอีกเพลงที่ทาง GMM Grammy หยิบมาทำใหม่ กับเพลง Music Lover (ซนซน 40 ปี GMM Grammy) จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ อย่างสาว “มัจฉา โมซิมันน์” สาวเสียงดี ที่ใครได้ฟังเพลงของเธอก็เหมือนถูกมนต์สะกด มาพร้อมกับท่าเต้นที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

ยังไม่หมด ไปต่อกันที่ เพลง ชอบนอน (ZZZ) ของ Chrrissa (Feat. 1LIFE) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า “ยัยเอิ้ก” เจ้าของเพลงดังอย่างเพลง “เลือดกรุ๊ปบี” แต่ไม่วาย เจอกระแสดราม่าหนักเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ชาวเน็ตถกเถียงกันว่า แท้จริงแล้วเนื้อเพลงร้องว่า รักกลับ หรือ ลักหลับ ทางมิกซ์ เฉลิมศรี ผู้ที่ซึ่งเป็นคนแต่งเนื้อเพลงจึงออกมาเผยความจริงว่า ตนนั้นแต่งว่า “รักกลับ”

ไม่รอช้า มาต่อเพลงถัดไป กับเพลงเก่าเมื่อ 8 ปีก่อน ที่จู่ๆ ก็กลับมาดังอีกครั้ง อย่าง เรื่องรักระหว่างเรา – Jayrun (Feat. Mamaoil) ซึ่งเจ้าของช่อง JSR Movement ได้ระบุว่า แท้จริงเป็นเพลง Something about us ของ Daft Punk ที่นำมาแปลงเป็นเวอร์ชั่นไทยในฉบับมุมมองตนเอง

ตบท้ายด้วยเพลงสุดท้าย อย่าง มงคลนี่เปี๊ยกเอง ศิลปินวง SLUM ที่ล้อจากภาพยนตร์เรื่อง โหด หน้า เหี่ยว เป็นเพลงสนุกๆ ออกแนวรั่วหน่อย ๆ มาระเบิดความมันไปกับเสียงดนตรีที่คนไทยคุ้นเคย ใช้ตามงานปาร์ตี้สังสรรค์ หลุดแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ เพลงนี้

ฟังแล้วอยากเต้นตามเลย