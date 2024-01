มูฟออนเป็นวงกลม! ไดบึ สุดฟิน สาวๆ IVE เสิร์ฟโชว์สุดยิ่งใหญ่ เปิดทัวร์แรกของปีในไทย

แม้จะผ่านไปแล้วค่อนสัปดาห์ แต่เชื่อว่าไดบึ (DIVE) ไทยหลายๆ คนที่มีโอกาสไปเจอกับสาวๆ ไอบึ (IVE) ยังคงมูฟออนเป็นวงกลมกันอยู่ เพราะเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ค อารีน่า ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นสถานที่สาหรับเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของสมาชิกทั้ง 6 คน โดยเป็นการเปิดโชว์แรกของ < SHOW WHAT I HAVE > ในปี 2567 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอีกกว่า 30 เมืองทั่วโลก

จากแฟนคอนครั้งแรกในปี 2566 สู่คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์สุดยิ่งใหญ่ในปีนี้ เป็นเวลาเพียงครึ่งปีที่สาวๆ ไอบึได้กลับมาพร้อมภาพลักษณ์ที่โตขึ้น เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยโชว์ที่ส่งต่อพลังและความสนุกได้ตลอดกว่า 2 ชั่วโมง

โดยไฮไลต์ของโชว์ต้องยกให้โซโล่และดูเอ็ตสเตจของสาวๆ ที่เริ่มด้วย “กาอึล” พี่ใหญ่ที่มาในเพลงสุดเซ็กซี่อ7 rings ต่อด้วย “เรย์” ในเพลง Holo ปิดท้ายด้วยสเตจดูเอ็ตในเพลง Wannabe ชวนให้ไดบึลุกขึ้นมาสนุกไปด้วยกัน

ก่อนจะเปลี่ยนมู้ดไดบึในฮอลล์ให้อบอุ่นขึ้นกับโชว์ดูเอ็ตของ“วอนยอง” และ “ลิซ” ในเพลง Reality ปิดท้ายด้วยเบรกแดนซ์สุดมันส์จาก “ยูจิน” และ “อีซอ” ในเพลง Woman Like Me

งานนี้นอกจากไดบึจะได้เอ็นจอยไปกับเพลงฮิตอย่าง I Am, ELEVEN, LOVE DIVE, Kitsch และ After LIKE ยังมีเซอร์ไพรส์เป็น Royal จากอัลบั้ม “LOVE DIVE” ที่มาในเวอร์ชั่นร็อค เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเมื่อยูจินและอีซอโชว์แดนซ์ชาเลนจ์สุดน่ารักในเพลง “งอนตลอด” แบบสดๆ ในคอนเสิร์ต ทำเอาไดบึไทยกรี๊ดสนั่น

และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเซ็ตลิสต์ใหม่จากอัลบั้มล่าสุด “I’VE MINE” ที่สาวๆ ขนมาทั้ง Baddie, Off The Record, Either Way และในเพลง OTT ในช่วงอังกอร์สาวๆ ยังโผล่เซอร์ไพรส์แจกโมเมนต์ให้ไดบึไทยแบบใกล้ชิดติดที่นั่ง เป็นการส่งท้ายโชว์อย่างอบอุ่น