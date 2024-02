ถึงไทยแล้ว! ‘หลินอี’ พระเอกชาวจีนชื่อดัง บินตรงร่วมเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีนสุดอลังการ



แลนด์ดิ้งแล้ว! พระเอกหนุ่มชื่อดังจากจีน หลินอี (Lin Yi) บินตรงมาร่วมงานเปิดฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ ในงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” เตรียมตัวฟิน เตรียมตัวจิ้น กับหลินอี ที่จะมาร่วมอวยพรตรุษจีนส่งความสุข ให้แฟนๆ และด้อมเว่ยอี้ เป็นของขวัญรับปีมังกร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

ทั้งนี้ หลินอี นักแสดงและนายแบบชายชาวจีน เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเซ็นสัญญาเข้าสังกัด Tangren Media ในปีค.ศ. 2015 เริ่มเป็นที่รู้จักมาจากซีรีส์เรื่อง อุ่นไอในใจเธอ ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่หลินอีได้รับบทบาทเป็นพระเอก ชื่อว่า “กู้เว่ยอี้”

โดยหลินอี ยังได้ได้มีงานแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ซึ่งแฟนๆชาวไทยก็มาเข้าร่วมงานอย่างมากมาย เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ร่วมสมัยของจีนที่งาน Huading Awards China ครั้งที่ 26 และได้รับรางวัลนักแสดงหน้างใหม่จากงาน Golden Bud – The Fourth Network Film And Television Festival และนักแสดงศิลปินเยาวชนแห่งปี จากงาน Tencent Video All Star Awards