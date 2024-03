พี่กะเทยกว่า 100 ชีวิต ร่วมสร้างตำนาน ศึก #สุขุมวิท11 ใน ‘หอแต๋วแตกแหกสัปะหยด’

พี่กะเทยกว่า 100 ชีวิต ร่วมสร้างตำนาน ศึกสุขุมวิท11 ใน ‘หอแต๋วแตกแหกสัปะหยด’

รวดเร็วฉับไวทันเหตุการณ์ สำหรับ หนังหอแต๋วแตก ของกำกับคนดัง พชร์ อานนท์ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบันทึกเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ภาคแรก จนถึงภาคปัจจุบัน กับ ‘หอแต๋วแตกแหกสัปะหยด’ ที่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญกับวันกะเทยผ่านศึก อันลือเลื่องที่ สุขุมวิท11 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา งานนี้แม้ว่าหนังจะตัดต่อเสร็จสิ้นเตรียมฉาย 14 มีนาคม นี้แล้วก็ตาม แต่พชร์ ก็ตัดสินใจ เปิดกองชวนพี่น้องกะเทยในเหตุการณ์วันนั้นมาร่วมถ่ายทอดซีนประวัติศาสตร์ กันที่ โครงการ The HUB Phahol-Ari แบบพร้อมหน้ากว่า 100 ชีวิต

นอกจากนี้ยังมี 2 นักแสดงนำ จาตุรงค์ ม๊กจ๊ก ที่รับบท เจ๊แต๋ว ผู้คอยห้ามศึก และ โก๊ะตี๋ อารามบอย ที่รอบนี้มาในบทบาท กะเทยสาวต่างชาติคู่กรณี โดยทั้ง 3 คนได้เปิดใจถึฃการเปิดกองถ่ายเฉพาะกิจนี้ว่า

“วันนี้กะเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมาก เราไม่ได้สนับสนุนให้กะเทยตีกันนะ เราแค่ให้เห็นความสามัคคีของคนกลุ่มนึง คนไทยถ้าโดนรังแกเราก็สู้ยิบตา ไปให้เห็นว่าอย่ามาหมิ่นหยามศักดิ์ศรีกันนะ” พชร์กล่าว

ขณะที่ โก๊ะตี๋ ก็ว่า “แค่อยากจะถ่ายทอดว่าเวลามีอะไรคนไทยไม่ทิ้งกัน”

พชร์ เผยไม่กดดันแม้ว่าหนังจะจ่อคิวเข้าโรงแล้ว “เรานัดคนตัดต่อไว้ตอนตี 3 เดี๋ยวถ่ายเสร็จก็เอาไปตัดเลย แต่เรื่องราวลิ้งค์กันได้แน่นอน ถ้าพรุ่งนี้มีตีกันอีกก็ถ่ายอีก(หัวเราะ)”

ในส่วนของกองเซ็นเซอร์ “จริงๆ หนังเรื่องนี้เซ็นเซอร์ไปหมดแล้ว แล้วก็ผ่านได้เรต 15+ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบนึง โดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไป เราจะขึ้นด้วยว่า กะเทยไทยยุติความรุนแรง”

ด้าน เจ๊แต๋ว จาตุรงค์ เผยว่า “บทบาทของเจ๊วันนี้คือห้ามอย่างเดียวเท่านั้น จะบอกว่า ‘ห้ามใช้ความรุนแรง’ (ทำท่าจิกหัว)”

“แต่ที่หนักใจคือหนู” โก๊ะตี๋บอก ก่อนเล่าต่อว่า “เป็นตัว Not me ไง เป็นตัวรับตีนไง ตอนแรกพี่พชร์บอกว่า ‘โก๊ะเดี๋ยวจะมาถ่านนี่นะ ก็คิดว่าจะเป็น อีแพนเค้ก แล้วก็จะมาจับคู่เจ๊แต๋วเพื่อมาลุย No เป็นตัว Not me ตัวรับตีน”

“ก็วอนพี่ๆ เบาๆ หนูหน่อยนะ คือตอนนี้เมียไปต่างประเทศ กลับมาก็ขอให้หน้าหนูยังเหมือนเดิม แล้วบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆ รบกวนคุณพชร์ อานนท์ แหละ กำกับให้ดีว่ายังไง ไม่มช่สั่งคัทแล้วยังตุ๊บตั๊บกันต่อ”

“แต่ฉากนี้เอาเป็นว่าไม่ดูเป็นความรุนแรงละกัน” จาตุรงค์ กล่าว

โก๊ะตี๋ยังกล่าวต่อว่า “ถ้าใครทันหอแต๋วแตกเมื่อ 17 ปีที่แล้ว จะรู้เลยว่ามันเหมือนเป็นศิลาจารึกบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคม กระแสโลก กระแสโซเชียล ตอนนั้นตุ๊กตาบลาย มีลูกเทพ โกโกวา ก็มีอัพเดตตลอด”

“ไม่อัพเดตได้ยังไงอ่ะ เหตุการณ์เกิดวานซืน วันนี้ถ่ายแล้วอ่ะ” จาตุรงค์ว่า

กับที่ ผู้กำกับผู้สร้าง บอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้าย จาตุรงค์ก็ว่า “ไม่จริง อย่าไปเชื่อมัน มันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละ เห็นภาคสุดท้ายมา 3-4 ภาคแล้ว จำได้ไหมภาคที่มีปลัดขิกมียูนิคอน์น ก็บอกภาคสุดท้าย ไม่ทำแล้ว พอมีคนเอาตังมากองให้มันก็ทำต่อ(หัวเราะ)”

ส่วนซีนนี้ในหนัง จะได้เห็นอะไรบ้าง พชร์ อานนท์ บอกว่าต้องรอไปดูในโรงภาพยนตร์