หลิน มาลิน มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ฟาดกลับหลังถูกแซว ‘ห้าวกี ขาสั้น’

จากกรณีที่ ‘หลิน มาลิน’ มิสแกรนด์ภูเก็ต 2024 ปรากฏตัวบนรันเวย์เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ในงาน Welcome Ceremony & Press Conference : Miss Grand Thailand 2024 ร่วมกับสาวงามทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งมิสแกรนด์ภูเก็ตเปิดตัวมาในลุคชุดเว้าสูง เซ็กซี่ขยี้ใจ เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น

ล่าสุด หลิน มาลิน ได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Malin Lin” ระบุว่า Business Woman คำสั้นๆ ที่นิยามให้แก่เพศหญิงที่ทำงานด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่หรืออาชีพใดๆ เพียงแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยตัวเอง นี้เป็นการนำเสนอผ้าซาโนติค ลายสายแร่ของชาวภูเก็ตซึ่งเป็นลายผ้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์หรือในทางการค้าให้ชาวภูเก็ต

ใครจะว่าห้าวกี ขาสั้น it’s my body and please mind your own business cause i run this business with my brain (ร่างของฉัน ไปยุ่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่า เพราะฉันทำธุรกิจนี้ ด้วยสมองฉันเอง)

ขณะที่โลกออนไลน พยายามค้นหาความหมายของชุดดังกล่าวให้ ‘หลิน มาลิน’ โดยเพจระบุว่า ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ในนามจังหวัดภูเก็ต เธอพยายามสื่อความหมายต่อผู้คนว่า หาดงามขาวสะอาดของภูเก็ต กลับปล่อยให้มีการระบายน้ำเสียผ่านร่องน้ำซึ่งผ่ากลางหาดโดยไม่การบำบัดก่อนแม้แต่น้อย

แถมบางครั้งยังมีการทะลวงท่อน้ำทิ้ง ให้น้ำเสียจากชุมชน ผู้ประกอบการ ไหลสะดวกขึ้นด้วยซ้ำ ใครมองเป็นอนาจาร แสดงว่าจิตใจด้านแอบสแตร๊ก ยังไม่ถึง

