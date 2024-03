สรุปดราม่า ดาวติ๊กต็อกฟิลิปปินส์ คัฟเวอร์เพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย-PONCHET กินค่าลิขสิทธิ์

สรุปดราม่า ดาวติ๊กต็อกฟิลิปปินส์ คัฟเวอร์เพลงพี่ชอบหนูที่สุดเลย-PONCHET กินค่าลิขสิทธิ์

กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อเพลง “พี่ชอบหนูที่สุดเลย (I Like You The Most)” ของ PONCHET ft.VARINZ ซึ่งเป็นเพลงที่มาแรงไม่น้อย ขนาดว่า เตนล์ NCT นำไปร้องในรายการเพลงที่ประเทศเกาหลี จนมีคนเข้าไปชมจำนวนมาก

ความดังของเพลงดังกล่าวนั้น ปล่อยออกมา 4 เดือน มีคนเข้าไปฟังในยูทูปกว่า 44 ล้านวิวด้วยกัน ยอดสตรีมใน Spotify 20 ล้าน โด่งดังจนหลายคนนำไปโคฟเวอร์ในรายการเวอร์ชั่นต่างๆ โดยมี ศิลปินดาวติ๊กต็อกฟิลิปปินส์ ที่นำไปร้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

จนกลายเป็นดราม่า เมื่อดาวติ๊กต็อกฟิลิปปินส์นี้ ได้นำเพลงไปแปลงโดยไม่ให้เครดิต แถมยังนำไปอัพโหลดลงแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น สปอติฟาย iTunes และ เมล่อน แอพพ์ฟังเพลงของเกาหลี จนทำให้แฟนเพลงชาวไทยไม่พอใจอย่างมาก และส่งอีเมล์ไปยังแอพพ์ต่างๆ ที่นำเอาผลงานของศิลปินไปชุบมือเปิบ

โดยแฟนเพลงชาวไทย มองว่า Shad นำเพลงไปปรับและใช้ในเชิงพาณิชย์ ทำออกมาถึง 3 เวอร์ชั่น ทั้งปกติ ช้าและเร็ว กระทั่งเป็นเพลงไวรัลทั่วโลก มียอดสตรีมสูง แฟนเพลงฟิลิปปินส์บางคน ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากเพลงของคนไทย จนกระทั่งต้องทำคลิปเทียบ

แฟนชาวไทยต่างแสดงความเห็นกันหลากหลาย อาทิ

“เพิ่งรู้ว่าเพลงพี่ชอบหนูที่สุดเลย Ver อิ้งที่คนฟิลิปปินส์เอาไปโคฟเขาไม่ให้เครดิต PONCHET ที่เป็นต้นฉบับ แถมทำดนตรีใหม่แล้วเอาไปลง Spotify รับเงินฉ่ำๆ อีกอะ ตอนนี้เห็นว่ายอดสตรีม 3 ล้าน คงเป็นเงินไม่น้อยเลย และ Ver อิ้งที่เคยลงในยูทูบแล้วปลิวหายคงไม่ได้โดนบล็อกแต่น่าจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ปะ”

ขณะที่ชาวเน็ตฟิลิปปินส์ ก็ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ว่า “มีปัญหาลิขสิทธิ์อื่นอีกไหม ขณะนี้เพลง I Like You The Most ของ Shad กำลังถูกวิจารณ์จากคนไทย โดยอ้างว่าเป็นเพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย ของ PONCHET โดยไม่ให้เครดิต ปัจจุบันเพลงดังกล่าว ขึ้นอันดับ 2 บนสปอติฟาย และอันดับ 1 บนชาร์ตสปอติฟายของฟิลิปปินส์”

ล่าสุด พล หรือ PONCHET นักร้องต้นฉบับ ได้ทราบเรื่องแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมายและรอความคืบหน้า เรื่องนี้จะจบลงเช่นไร ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป