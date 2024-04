‘พั้นซ์-ฟลุค’ โพสต์สุดเศร้า อาลัยเบียร์ พี่รักน้อง จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ชาติหน้าเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีก

จากกรณีข่าวการสูญเสีย เบียร์-สรณัฐ มัสยวานิช หรือที่หลายคนคุ้นหน้ากันจากบทบาท อาเล้ง เฮง เฮง เฮง น้องชายของ ฟลุก เกริกพล ซึ่งที่ผ่านมาเบียร์ผันตัวจากนักแสดงไปเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลง ค่าย Summer Sun Records แทน ซึ่งเบียร์ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ด้วยวัยเพียง 37 ปี สร้างความตกใจและเสียใจให้ครอบครัว รวมทั้งเพื่อนๆ พี่น้องในวงการเป็นอย่างมากยั้น

ล่าสุด “พั้นช์ มัสยวาณิช” พี่สาว เบียร์ สรณัฐ โพสต์อาลัยน้องชาย โดยลงรูปคู่ เบียร์ สรณัฐ พร้อมข้อความระบุว่า Rest in peace นะน้องรัก พี่รักเบียร์นะ ขอให้เบียร์ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี เกิดชาติหน้ามาเป็นน้องพี่อีกนะ #iloveyou #restinpeace @beer.soranut

ขณะที่พี่ชายอย่าง ฟลุค เกริกพล ก็ได้โพสต์ ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ในไอจีส่วนตัว ว่า A few last ❤️ but always lovely moments with you My little brother 👦🏻 @beer.soranut 😢

I slept and woke up tonight a couple of times hoping it was just a bad dream 🛌…

#RIP until we meet again someday among the stars ✨

@babynatashacm will also miss you like I will always think of you. She will always get to see your photos and clips . You will always be alive in her memory as well as mine

❤️ we love you little bro ❤️ April 7 , 2024 หรือหมายความว่า

“แม่จะเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ❤️ แต่ที่ผ่านมาเรามีช่วงเวลาที่น่ารักด้วยกันเสอม น้องชายคนเล็กของพี่ จ@beer.soranut คืนนี้พี่นอนหลับและตื่นมาสองสามครั้งโดยหวังว่ามันจะเป็นแค่ฝันร้าย #RIP สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ท่ามกลางดวงดาว ✨

@babynatashacm ก็จะคิดถึงน้องเหมือนที่พี่คิดถึงน้องเสมอ เธอจะสามารถดูรูปถ่ายและคลิปของน้องได้ตลอดเวลา น้องจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของเธอและของพี่ตลอดไป

❤️ เรารักพี่นะตัวเล็ก ❤️ 7 เมษายน 2567

พร้อมกันนี้ฟลุคยังได้โพสต์กำหนดการพิธีสวดอภิธรรมศพของเบียร์ไว้ด้วย

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง: ปิดตำนาน อาเล้ง เฮง เฮง เฮง ‘เบียร์ สรณัฐ’ เสียชีวิตอย่างสงบ