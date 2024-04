ทายาทหมื่นล้านมาแล้ว ‘นนนี่’ โชว์ภาพอัลตราซาวด์ ประกาศข่าวดีมีเบบี๋แล้ว

นับเป็นอีกข่าวดี สำหรับนักแสดงสาวช่อง 8 อย่าง นนนี่ ณัฐชา และ แอ็คมี่ วรวัฒน์ หนุ่มนักธุรกิจระดับหมื่นล้าน และนักร้องนำวง DoubleDeep

ล่าสุด นนนี่ ประกาศข่าวดีเบบี๋มาแล้ว พร้อมภาพคู่กับสามียืนถือผลอัลตราซาวด์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @nutchajeka โดยระบุข้อความว่า “thank you for coming to my family. Love you baby #10weeks”

งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ร่วมวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความดีใจ พร้อมร่วมยินดีกันยกใหญ่

