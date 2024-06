เบบี๋มาแล้ว! แพท วงเคลียร์ ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรก แฟนคลับแห่ยินดี

แสดงความยินดีรัวๆ กับคุณแม่มือใหม่ หลังจากที่ นักร้องสาวชื่อดัง แพทวงเคลียร์ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เธอออกมาประกาศเรื่องน่ายินดีนี้ในเพจ “Patklear” ระบุว่า

And then there were three… 👼🏻 จากสองเราเป็นสามเราแล้วนะ #13weekspregnant

Advertisement

หลังจากโพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่จำนวนมาก