ป๋าซะอย่าง! ‘โรเบิร์ตสัน’ จัดของขวัญให้ลูกทีม ‘แอปเปิ้ลวอทช์-เกม-ของกิน’ เพียบ

แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แบ๊กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ จัดการมอบของสุดพิเศษให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนในแคมป์ ด้วยชุดของขวัญที่มีธีมของชาวสก็อต

แบ๊กซ้ายของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล จัดการแพ็คเกจของเพื่อต้อนรับเพื่อนร่วมทีมในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ร็อคคลิฟฟ์ ฮอลล์ ในประเทศอังกฤษ ซึ่งในแพ็คเกจดังกล่าวนั้นมีทั้งเครื่องดื่มสก็อตวิสกี้ รวมถึงอุปกรณ์ผ่อนคลายอารมณ์เช่นหูฟัง และวิดีโอเกมอีกด้วย

เควิน นิสเบ็ต กองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ เผยว่า เมื่อมาถึงแคมป์โรเบิร์ตสันก็มอบกล่องที่มีของมากมายให้ มันเหมือนทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ในยูโรแล้ว ในกล่องนั้นมีทั้ง แอปเปิ้ลวอทช์, หูฟัง, เสื้อเชิ้ต, ขนม และหลายอย่างที่เกี่ยวกับสกอตแลนด์

“ต้องให้เครดิตกับร็อบโบ้เลย เขาเป็นกัปตันที่ยอดเยี่ยมและผู้นำที่ยอดเยี่ยม และเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะนำเราไปข้างหน้าได้ การมาเข้าแคมป์แล้วกัปตันทีมก็มอบของขวัญมันทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้ว มันทำให้ทีมใกล้ชิดมากขึ้น ทุกคนซาบซึ้งมาก เห็นได้ชัดว่าโรเบิร์ตสันพยายามเต็มที่ ซึ่งเมื่อมีกัปตันเช่นนี้ ทุกคนก็พร้อมทุ่มเต็มที่เช่นกัน”

สำหรับทีมชาติสกอตแลนด์ นับเป็นการผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลรายการใหญ่รอบสุดท้ายครั้งแรกในรอบ 23 ปี หลังจากครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปฟุตบอลโลก 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส

โดยทัพ “ตาร์ตัน” อยู่ในกลุ่มดี กับ อังกฤษ, สาธารณรัฐเช็ก และโครเอเชีย ซึ่งนัดแรกจะลงเล่นในวันที่ 14 มิถุนายน กับ สาธารณรัฐเช็ก

Thank you to all the brands that made this possible, very much appreciated 💙🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/cftsYMMkuc

— Andy Robertson (@andrewrobertso5) June 9, 2021