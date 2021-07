สกู๊ปหน้า 1 : เชียร์สนุก ‘ยูโร’ กรอกคูปองส่ง ‘มติชน’ž

สุดระทึกช่วงโค้งสุดท้ายสำหรับศึกฟุตบอล ยูโร 2020 เช่นเดียวกัน กิจกรรม ข่าวสด มติชน ยูโร 2020 ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยตัดคูปองส่งทีมเชียร์เข้ามาลุ้นรางวัลรวมกว่า 1.4 ล้านบาท ซึ่งต้องรีบตัดรีบส่งเข้ามากันสุดระทึกภายในกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

ที่ผ่านมาตั้งแต่การแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย มีแฟนบอลชาวไทยตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ส่งเข้ามาเชียร์ทีมในศึกยูโร 2020 กันอย่างคึกคัก และสามารถส่งเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงกำหนดวันสุดท้ายในวันที่ 9 กรกฎาคม

แฟนบอลชาวไทยต้องรีบตัดคูปองจากหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ และระบุชื่อทีมที่เชียร์ให้เป็นแชมป์ในฟุตบอลยูโร 2020 ส่งมาที่ บริษัท ข่าวสด จำกัด เลขที่ 40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ลุ้นโชคลุ้นรางวัลทั้งหมดตลอดกิจกรรมรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท

รางวัลใหญ่สุดเป็น รถยนต์ ALL NEW MG3 HATCHBACK 1.5L รุ่น X Limited edition จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 594,000 บาท แฮชแบ๊กหลากสีสันสดใส มิติใหม่ของความสนุกด้วยเอกลักษณ์พร้อมนิยามใหม่ WE ARE FUN : มองโลกให้สนุกทุกเส้นทาง ที่ปรับโฉมด้วยการออกแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสีสันโดนใจ

ขณะที่รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า All New Wave 110i จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 43,500 บาท รวมมูลค่า 261,000 บาท รถครอบครัวยอดนิยมอันดับ 1 ของเมืองไทย มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำรถครอบครัวที่ครองใจคนไทยมากที่สุดมาอย่างยาวนาน

ส่วนรางวัลที่ 3 ทองคำ รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท / รางวัลที่ 4 บัตรเติมน้ำมันบางจาก จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท / รางวัลที่ 5 โทรศัพท์มือถือ OnePlus Nord N10 5G จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 8,990 บาท รวมมูลค่า 89,900 บาท และรางวัลที่ 6 เครื่องฟอกอากาศ มิตซูต้า รุ่น MAP570 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 8,990 บาท รวมมูลค่า 89,900 บาท

สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ยูโร 2020 ผ่านพ้นเกินครึ่งทางของการแข่งขันมาแล้วจนถึงรอบรองชนะเลิศ ซึ่งแม้ว่าเวลาคิกออฟในเมืองไทยจะอยู่ในช่วงดึกข้ามคืน แต่แฟนลูกหนังชาวไทยต่างติดตามเฝ้าหน้าจออย่างใกล้ เพื่อร่วมส่งกำลังใจทีมรักทีมเชียร์ของตัวเองไปในช่วงโค้งสุดท้ายกันอย่างสุดระทึก

ในส่วนของกิจกรรม ข่าวสด มติชน ยูโร 2020 ได้ร่วมโหมโรงรายงานข้อมูลข่าวสารเกาะติดการแข่งขันกันแบบทุกตารางนิ้ว ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ในเครือมติชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลเพจเฟซบุ๊กข่าวสด, มติชนออนไลน์, ประชาชาติ, ยูทูบ ข่าวสด ทีวี และยูทูบ มติชน ทีวี เพื่อทำให้แฟนบอลชาวไทยได้ลุ้นระทึกกันเต็มอิ่มได้อรรถรส

แน่นอนว่าแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์ทีมใหญ่อย่าง “ฝอยทอง” โปรตุเกส แชมป์เก่า, “ตราไก่” ฝรั่งเศส รองแชมป์เก่า และแชมป์โลก 2018 รวมทั้ง “อินทรีเหล็ก” เยอรมนี ต้องผิดหวังจากการที่ทีมรักกระเด็นตกรอบไปแบบพลิกความคาดหมายทั้งที่ถูกมองว่าเป็นทีมเต็งแชมป์

โปรตุเกสของ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ทำผลงานได้น่าผิดหวัง และไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัย ขณะที่ฝรั่งเศส นำทัพโดย คีเลียน เอ็มบัปเป้ แต่กลับโชว์ฝีเท้าได้ต่ำกว่ามาตรฐานราคาแข้งระดับโลก ส่วน เยอรมนี ของกุนซือ โยอาคิม เลิฟ ทิ้งทวนในการคุมทัพได้ไม่ประทับใจ

ในขณะเดียวกันทีมเล็กหลายทีมก็ทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ามาถึงรอบลึกได้ ทั้ง “แดนนาฬิกา” สวิตเซอร์แลนด์, “โคนม” เดนมาร์ก รวมทั้ง สาธารณรัฐเช็ก และ ยูเครน ที่โค่นทีมใหญ่ พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติตัวเองให้เกิดขึ้นในสังเวียนลูกหนังแห่งชาติยุโรปครั้งนี้

สวิตเซอร์แลนด์ รวมพลังใจกันต่อสู้กับทีมแชมป์โลกได้อย่างไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีจนฝ่าด่านเข้ามาเป็นผลงานดีที่สุดของชาติในศึกยูโร ขณะที่ เดนมาร์ก ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์ แต่ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังบวกจนผ่านเข้ามาลุ้นสร้างเทพนิยายบทใหม่ ส่วน เช็ก และยูเครน ต่างก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ไม้ประดับเท่านั้น

ด้าน “อัซซูรี่” อิตาลี โฉมใหม่ภายใต้การคุมทัพของ โรแบร์โต้ มันชินี่ ที่มีสไตล์การเล่นเกมรุกรวดเร็วดุดันต่างจากยุคก่อน ซึ่งมีแข้งหลายคนที่แจ้งเกิดได้กระหึ่ม ไม่ว่าจะเป็น เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า, ลอเรนโซ่ อินซินเญ่ และอีกหลายคนที่ทำให้แฟนบอลได้มีความหวังกับการเชียร์ทัพอัซซูรี่ในครั้งนี้

ทีมขวัญใจมหาชนอย่าง “สิงโตคำราม” อังกฤษ ตั้งความหวังนำฟุตบอลกลับบ้านในรอบ 55 ปี หลังจากเคยคว้าแชมป์เมเจอร์ครั้งแรก และครั้งเดียวในฟุตบอลโลก 1966 ซึ่งทัพ สิงโตได้ฮีโร่ ราฮีม สเตอร์ลิ่ง แนวรุกจอมพลิ้วที่กลายเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ให้ทีมได้เป็น กอบเป็นกำ

ทีมเบอร์หนึ่งโลกตามแรงกิ้งฟีฟ่า “ปีศาจแดงแห่งยุโรป” เบลเยียม เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่โชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐาน แต่จากปัญหาอาการบาดเจ็บที่เล่นงาน 2 ตัวหลัก เควิน เดอ บรอยน์ และ เอเด็น อาซาร์ กัปตันทีม ทำให้เบลเยียมก็ยังไปไม่ถึงแชมป์เมเจอร์แรกสักที

อีกหนึ่งทีมใหญ่อย่าง “กระทิงดุ” สเปน แม้เริ่มต้นไม่ค่อยดุสมฉายา แต่ก็ยังได้ เปดรี้ มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย 18 ปี ฉายฝีเท้าช่วยทีมให้กลับมาคืนฟอร์มดุดันอีกครั้ง ผนึกกำลังกับแข้งรายอื่นทั้ง เซร์คิโอ บุสเกตต์, ปาโบล ซาราเบีย และ อัลบาโร่ โมราต้า ทำให้สเปนเริ่มมีความน่ากลัวยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่สุดระทึก

สำหรับศึกยูโร 2020 ซึ่งแฟนบอลชาวไทยต่างติดตามกันเชียร์กันหามรุ่งหามค่ำ เพื่อเชียร์ทีมรักของตัวเอง แต่อย่าลืมร่วมสนุกกับกิจกรรม ข่าวสด มติชน ยูโร 2020 ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเช่นกัน พร้อมรางวัลมากมายที่รอทุกท่านอยู่ แฟนบอลทุกคนมีสิทธิเขียนชื่อทีมเชียร์ลุ้นทีมรักส่งเข้ามาได้ไม่จำกัด พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ รางวัลเล็ก รวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท ย้ำอีกครั้งรีบตัดรีบส่งคูปองกันภายในวันที่ 9 กรกฎาคม โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เรียกได้ว่ายิ่งส่งมาก ยิ่งได้ลุ้นมาก นะท่านผู้อ่านทุกท่าน

ส่วนการจับรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม ข่าวสด มติชน ยูโร 2020 จะมีขึ้นที่บริษัท ข่าวสด จำกัด ในวันที่ 21 กรกฎาคม และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 28 กรกฎาคม ทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ รวมถึงเว็บไซต์ข่าวสด, มติชน และประชาชาติธุรกิจ ครบทุกช่องทาง

โค้งสุดท้ายแล้วแฟนบอลชาวไทย รีบกันหน่อยร่วมเชียร์ทีมรักลุ้นแชมป์ ยูโร 2020 พร้อมกับร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กับกิจกรรม ข่าวสด มติชน ยูโร 2020 ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่อาจเป็นท่านที่อ่านอยู่ก็เป็นได้