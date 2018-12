เกิดเหตุระเบิด ร้านอาหารในซัปโปโร บาดเจ็บหลายสิบราย (คลิป)

วันที่ 16 ธ.ค. สำนักข่าว บีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่นในญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 41 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ขณะที่มีบางรายงานระบุว่า เกิดจากแก๊สระเบิด ข่าวระบุว่า ภาพจากโลกออนไลน์แสดงให้เห็นไหที่ลุกไหม้รุนแรง และมีอาคารหลานหลังพังถล่มลงมา

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H

— World News (@worldnewsevery) December 16, 2018