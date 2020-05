พิษโควิด-19 ทำ สนูป ด๊อกก์ เซ็งหนักถึงกับต้องฟังเพลง Let It Go คลายเครียด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ซีเอ็นเอ็นรายงาน สนูป ด๊อกก์ แร็ปเปอร์ดังชาวอเมริกันวัย 49 ปี ทำเอาแฟนๆ และผู้คนในโลกโซเชียล เซอร์ไพรส์ เมื่อแร็ปเปอร์ มาดเข้มโพสต์คลิปขณะเขานั่งเซ็งๆ ฟังเพลงอยู่ในรถ โดยเพลงนั้นคือ Let It Go เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นดัง โฟรเซ่น (Frozen) ของค่ายดีสนีย์ ร้องโดย อีดินา เมนเซล

สนูป ด๊อกก์ กล่าวในคลิปในช่วงที่ต้องอยู่บ้าน เพราะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่า ” ผมต้องเขามานั่งในรถเพื่อฟังเพลง เล็ท อิท โก ปล่อยมันไป แล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันในเร็ววันนี้ ”

ข่าวว่า คลิปนี้มีคนดูกว่า 1,000,000 วิว มีคนทวีต แสดงความเห็นอาทิ “สนูป ด๊อกก์ ก็เหมือนพวกเราทุกคน ที่มีทุกอารมณ์ความรู้สึก เขาไม่ใช่ฮีโรที่เราต้องการ หรือไม่ใช่ฮโรที่พวกเราสมควรได้รับ แต่เขาคือฮีโรที่พวกเราต้องการ”

และงานนี้ อีดินา เมนเซล ยังเข้ามาโพสต์คลิป เล่นด้วย โดยนั่งในรถ และร้องเพลง Drop it Like it Hot ของสนูป ด๊อกก์