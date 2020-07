แฟนคลับช็อก! “มิอุระ ฮารุมะ” นักแสดงหนุ่มญี่ปุ่นดับคาคอนโด ในวัย 30 คาดฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สำนักข่าวจิจิเพรสรายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของญี่ปุ่นระบุว่า มิอุระ ฮารุมะ หนุ่มนักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุ่น วัยเพียง 30 ปี ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักคอนโดมิเนียม ในเขตมินาโตะ กรุงโตเกียว เมื่อวันเสาร์(18 ก.ค.)นี้ ซึ่งตำรวจนครบาลกรุงโตเกียวเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย โดยขณะนี้เหตุการณ์เสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มคนดังรายนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน

มิอุระ ฮารุมะ เป็นแสดงชายที่ได้รับความนิยมมากคนหนึ่งที่มีผลงานละครทางโทรทัศน์หลายเรื่อง อาทิ Bloody Monday, Last Cinderella และ Gokusen และยังมีผลงานบนจอเงิน อาทิ Koizora, Eien no Zero และ Attack on Titan ซึ่งข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของดาราหนุ่มคนดังผู้นี้สร้างความช็อกให้กับบรรดาแแฟนๆ ของเขาเป็นอย่างมาก