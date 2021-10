จิน BTS ร้องเพลงประกอบซีรีส์ฟอร์มยักษ์ Jirisan นำแสดงโดย จอนจีฮยอน

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย เมื่อ iQiyi (อ้ายฉีอี้) คว้า คิม ซอกจิน หรือ จิน วง บีทีเอส (BTS) ร้องเพลงประกอบ Jirisan ออริจินอลซีรีส์เกาหลีฟอร์มยักษ์ พร้อมปล่อยโปสเตอร์ใหม่ชวนติดตาม

Jirisan นำแสดงโดย จอนจีฮยอน และพระเอกมาดเท่ จูจีฮุน กำกับโดย อีอึงบก จาก Descendants of The Sun, Guardian : The Lonely and Great God และนักเขียนบท คิมอึนฮี จาก Signal, Kingdom

เปิดตัวโปสเตอร์ตัวละครของ จอนจีฮยอน และ จูจีฮุน ในชุดเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยสีหน้าวิตกกังวล พร้อมกับคำโปรยที่สื่อถึงปริศนารอคอยการค้นหาชวนให้ติดตาม

ในโปสเตอร์ สาว จอนจีฮยอน สวมชุดผจญเพลิงและมีหน้ากากกันฝุ่น สีหน้ากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนภูเขา มีคำโปรยบนโปสเตอร์ว่า “ใครบางคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากภูเขาลูกนั้น”

ขณะที่โปสเตอร์ของ จูจีฮุน เขาก็มีสีหน้าเจ็บปวด พร้อมคำโปรยว่า “ผมมั่นใจว่าเขาต้องรอด” ชวนให้สงสัยว่าผู้รอดชีวิตคนนั้นคือใคร

ออริจินอลซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ นอกจากจะได้ทีมนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์และทีมงานระดับแนวหน้าแล้ว สตูดิโอโปรดักชั่น Astory เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการประกาศว่า จิน สมาชิกจาก บีทีเอส จะมาร่วมร้องเพลงประกอบหลักให้กับซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วย

“จินจะมาโชว์พลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ในเพลงประกอบหลักของ Jirian หวังว่าแฟนๆ จะชอบ ระหว่างที่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ ส่วนกำหนดการในการเปิดตัวเพลงนี้ เราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป”

Jirisan ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตผู้คนบนภูเขาจีรีซาน นำแสดงโดย จอนจีฮยอน รับบท เจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ และ จูจีฮุน รับบท เจ้าหน้าที่มือใหม่ ทั้งสองต้องร่วมมือกันไขความลับบนภูเขา

เริ่ม 23 ตุลาคมนี้ รับชมพร้อมเกาหลีบนแอพพลิเคชั่น iQiyi (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com

ขอบคุณ ข่าวสด