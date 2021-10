‘ซิมู หลิว’ ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล โพสต์ภาพแฟนหนังชาวไทย หลัง Shang-Chi ฉายวันแรก

‘ซิมู หลิว’ ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวล โพสต์ภาพแฟนหนังชาวไทย หลัง Shang-Chi เข้าฉายวันแรก

เข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ สำหรับภาพยนตร์ฮีโร่ มาร์เวลเรื่องล่าสุดอย่าง Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ชาง-ชีกับตำนานลับเท็นริงส์

ซึ่งได้ ซิมู หลิว , เหลียง เฉาเหว่ย และ มิเชลล์ โหย่ว นำแสดง เผยต้นกำเนิดของซูเปอร์ฮีโร่เอเชียน ของมาร์เวล

และด้วยเพิ่งเข้าฉายวันแรก พระเอกของเรื่องของ ซิมู หลิว ก็ได้เอาใจแฟนชาวไทย โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ รีโพสต์เผยภาพของผู้ชมชาวไทยหน้าโรงภาพยนตร์ ที่ต้นโพสต์มีข้อความว่า “ในที่สุด ชางชี ก็ได้ฉายที่ไทยแล้ว”

เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยทีเดียว