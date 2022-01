ฮือฮา! แบมแบม GOT7 ช่วยดัน นักบาสดังเอ็นบีเอ ติดทีมเอ็นบีเอ ออลสตาร์

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ระบุว่า สื่อกีฬาต่างประเทศต่างรายงานปรากฏการณ์สะเทือนวงการเอ็นบีเอ เมื่อสมาชิกวงบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีที่เป็นคนไทยอย่าง แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ได้มีส่วนช่วยให้นักบาสเกตบอลชื่อดังอย่าง “แอนดรูว์ วิกกินส์” จากทีมโกลเดนสเตท วอร์ริเอร์ส ได้รับการโหวตให้ติดทีม เอ็นบีเอ ออลสตาร์ ประจำปี 2022 (2022 All-Star Game)

สื่อกีฬาต่างประเทศรายงานว่า แม้ วิกกินส์ จะมีฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาดีที่สุดในอาชีพนักบาสเกตบอล แต่ แบมแบม สมาชิกวง GOT7 ชาวไทย ก็มีส่วนช่วยให้วิกกินส์ ติดทีมออลสตาร์ในปีนี้ด้วย

รายงานระบุว่า เดอะวอริเออร์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการร่วมมือกับแบมแบม โดยแต่งตั้งให้แบมแบมเป็นทูตของสโมสร โดยก่อนหน้าการโหวตผู้เล่นเอ็นบีเอ ออลสตาร์ ในปีนี้ แบมแบมได้ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ ที่มีผู้ติดตาม 24 ล้านคน ให้ช่วยกันโหวตให้วิกกินส์

It’s the best time to begin 2022! He is one of the best two-way players!

Wiggs deserves to be an All-Star, vote Andrew Wiggins into the 2022 NBA All-Star Game..and I can’t wait to meet you all very soon#AndrewWiggins #NBAAllStar pic.twitter.com/bpOXKAJ920

— BamBam🦢 (@BamBam1A) January 8, 2022