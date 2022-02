ชี้ช่องดูหนังดังชิงออสการ์ 2022 ผ่านสตรีมมิง-โรงภาพยนตร์

สำนักข่าวเอพี ได้รวบรวมช่องทางการชมภาพยนตร์น้ำดีที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 2022 ก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 27 มีนาคมนี้ โดยช่องทางการรับชมมีทั้งบนเว็บสตรีมมิ่งและโรงภาพยนตร์

รับชมบน Netflix

“The Power of the Dog” ภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดของปีนี้ โดยเข้าชิงทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและอีกมากมาย

“Don’t Look Up” ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยสองนักแสดงระดับโลก ลีโอนาร์โด ดีคาปริโอ และเจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 4 รายการ ซึ่งรวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

“tick, tick … BOOM!” ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแอนดรูว การ์ฟิลด์ นักแสดงชื่อดังจากบทบาทไอ้แมงมุม สไปเดอร์แมน

“The Lost Daughter” นำแสดงโดยโอลิเวีย โคลแมน, เจสซี บัคลีย์ และดาโกตา จอห์นสัน ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 3 รางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม บทละครดัดแปลงยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

“The Mitchells vs. the Machines” เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม โดยภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่าน Disney+, Apple TV+ และอีกหลายช่องทางได้

รับชมบน Disney+

“Encanto”, “Luca” และ “Raya and the Last Dragon” ภาพยนตร์แอนิเมชั่นของดิสนีย์ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม

รับชมบน Apple TV+

“CODA” เข้าชิงในรางวัลใหญ่อย่างสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมอีกด้วย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์ในเร็วๆนี้ด้วย

“The Tragedy of Macbeth” เข้าชิงในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม กำกับภาพยอดเยี่ยมและออกแบบการถ่ายทำยอดเยี่ยม

“Belfast” ภาพยนตร์ขาวดำที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง 7 รางวัล ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถซื้อผ่านแอมะซอนไพรม์วิดีโอ, ยูทูบ และอีกหลายช่องทาง

“King Richard” เข้าชิงรางวัลมากถึง 6 สาขา และภาพยนตร์เรื่องนี้อาจทำให้วิล สมิธ คว้ารางวัลตุ๊กตาทองเป็นจากบทนักแสดงนำชายได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถซื้อผ่านแอมะซอนไพรม์วิดีโอ, ยูทูบ กูเกิลเพลย์และชมในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และเฮ้าส์ สามย่าน

“Dune” ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยทิโมที ชาลาเม็ดและเซนดายา เข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง 10 รางวัล ไม่ว่าจะเป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและกำกับภาพยอดเยี่ยม ภาพยนตร์นี้ยังสามารถซื้อผ่านแอมะซอนไพรม์วิดีโอ , iTunes กูเกิล เพลย์และสามารถรับชมได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์และเอสเอฟได้เช่นเดียวกัน

รับชมบน HULU

“Spencer” เรื่องราวชีวิตของเจ้าหญิงไดอานาแห่งราชวงศ์อังกฤษ ที่รับบทโดยคริสเตน สจ๊วต ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์

“Flee” เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขา ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม โดยสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ที่โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่านอีกด้วย

“Nightmare Alley” เข้าชิงราวัลออสการ์ 4 สาขา รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและกำกับภาพยอดเยี่ยม ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสามารถรับชมผ่านสตรีมมิ่ง HBO Max หรือรับชมได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์

รับชมในโรงภาพยนตร์

“West Side Story” และ“House Of Gucci” สามารถรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์เครือเอสเอฟ

