สายการบินซาอุเดีย เริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์มาไทย 28 ก.พ.นี้

เฟซบุ๊กของสายการบินซาอุเดีย ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย เผยแพร่ข้อมูลว่า เที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่เดินทางตรงจากซาอุดีอาระเบียมายังกรุงเทพจะเร็วขึ้นจากเดิม โดยประเดิมเที่ยวแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จากเดิมที่เคยประกาศไว้ว่า จะเริ่มทำการบินตรงมายังกรุงเทพในเดือนพฤษภาคมนี้

Bangkok is closer than ever 😍

Our first direct flight will take to the skies on February 28th with prices starting from 1499 SAR only ✈️🇹🇭