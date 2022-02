ชาวยูเครนรวมตัวหน้าสถานทูตรัสเซีย บางรัก ตะโกน ‘หยุดสงคราม หยุดปูติน ต้องการสันติ’

ชาวยูเครนรวมตัวหน้าสถานทูตรัสเซีย บางรัก ตะโกน ‘หยุดสงคราม หยุดปูติน พวกเราต้องการสันติ’

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เขตบางรัก กรุงเทพฯ กลุ่มชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ต่อต้านสงคราม เดินทางไปประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง โดยผู้ชุมนุมร่วมกันถือธงชาติยูเครน และป้ายกระดาษมีข้อความต่างๆ อาทิ STOP WAR STOP PUTIN , We want PEACE ,NO WAR และ #StopRussianAggression เป็นต้น ท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งซึ่งประจำการรักษาความบริเวณประตูสถานทูตฯ ซึ่งมีการกั้นรั้วเหล็กไว้ โดยบางช่วง ผู้ชุมนุมร่วมกันตะโกนประโยค ‘Hands Off Ukraine’ และ STOP PUTIN อย่างต่อเนื่อง

ต่อมา เจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหน้าประตูสถานทูต ผู้ชุมนุมจึงพากันหันหน้าเข้าสู่ประตูและชูป้ายขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้น เจ้าหน้าตำรวจเข้าเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมขยับออกจากจุดเดิม เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร ผู้ชุมนุมจึงข้ามถนนไปชุมนุมอย่างสงบบนทางเท้าฝั่งตรงข้าม แล้วร้องเพลงร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าว มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยร่วมสังเกตการณ์ด้วย อาทิ นายสิรภพ อัตโตหิ หรือ แรปเตอร์ กลุ่มเสรีเทยพลัส

ทั้งนี้ ในตอนหนึ่ง ชาวยูเครนบางรายกล่าวเป็นภาษาไทยว่า ‘พวกเราต้องการสันติ’ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า อยากให้ยุติความรุนแรง ต้องการให้ครอบครัวของตนปลอดภัย ขอให้โลกช่วยกันหยุดปูติน นอกจากนี้ ยังมีคนไทยทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยถือป้ายข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อาทิ Make love Not War , Stop war ปูติน คุ้มครองพลเรือน, สงครามมีแต่สูญเสีย

เราขอแสดงจุดยืนเคียงประชาชนในการสนับสนุนรัฐเอกราชของยูเครนและเป็นกระบอกเสียงเพื่อต่อต้านมาตรการทหารโจมตีทางอากาศ

ต่อมา ชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง นำธงชาติรัสเซีย 2 ผืน ซึ่งมีลักษณะเป็นธงสามสี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็น 3 แถบ ความกว้างเท่ากัน เรียงเป็นสีขาว-น้ำเงิน-แดง จากบนลงล่าง โยนลงบนพื้นทางเดินเท้าใต้ต้นไม้ฝั่งข้ามสถานทูตรัสเซีย จากนั้น เทสีแดงลงบนธงดังกล่าว จากนั้น ชายรายเดียวกันตะโกนเป็นภาษาอังกฤษว่า ‘นี่คือเลือดของชาวยูเครนบนธงชาติรัสเซีย พวกเขาฆ่าฟันผู้คนบนแผ่นดินของเรา’

จากนั้น ผู้ชุมนุมร่วมกันใช้เท้าเหยียบลงบนธงชาติรัสเซีย โดยมีการนำภาพสตรีที่บาดเจ็บบนใบหน้าจากการโจมตีของรัสเซียมาวางไว้คู่กัน แล้วข้ามถนนนำธงดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสถานทูต เบื้องต้นคาดว่าเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัย โดยตะโกนว่า ‘Hands Off Ukraine’ และ STOP PUTIN ก่อนข้ามกลับไปรวมตัวบริเวณฝั่งตรงข้ามสถานทูตเช่นเดิม