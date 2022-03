‘โยชิกิ X Japan’ บริจาคเงิน 10 ล้านเยน ช่วยเหลือชาวยูเครน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เกียวโด นิวส์ รายงานว่า ประชาชนชาวญี่ปุ่น ได้บริจาคเงินกว่า 2,000 ล้านเยน หรือราว 555.6 ล้านบาท ให้กับกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ชาวยูเครน ที่ถูกรัสเซียรุกราน จากการเปิดเผยของทูตยูเครนประจำญี่ปุ่น

นาย เซอร์กีย์ คอร์ซุนสกี ทูตยูเครนประจำญี่ปุ่น ได้กล่าวขอบคุณประชาชนญี่ปุ่น และรัฐบาลที่ช่วยสนับสนัน ซึ่งมีประชาชนกว่า 6 หมื่นคน ที่ได้บริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครนตั้งขึ้น

คอร์ซุนสกี ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนต่อไป เนื่องจากต้องการใช้เงินจำนวนมหาศาล สำหรับการฟื้นฟูประเทศยูเครน

ในขณะเดียวกัน บริษัท อีคอมเมิร์ช ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น อย่า ราคุเต็น กรุ๊ป ได้ตั้งกองทุนเพื่อมนุษยธรรมขึ้นมาสำหรับ น้ำดื่ม การสาธารณสุข และเพื่อปกป้องเด็กๆ โดยได้รับเงินกว่า 1.4 พันล้านเยน ในวันอังคารที่ผ่านมา

โดย โยชิกิ แห่งวง X Japan ได้บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านเยน หรือราว 2,778,000 บาท ให้กับกองทุนดังกล่าว ซึ่งเขาได้ทวิตว่า “ผมได้บริจาคเงิน 10 ล้านเยน เพื่อกองทุนมนุษยธรรมสำหรับยูเครน ผมอยากจะสนับสนุนผ่านดนตรีด้วยเช่นกัน”

賛同します。今、#ウクライナ #緊急支援募金 に

1000万円寄付しました。

音楽でも力になれればと思っています。

Yes, I just donated 10,000,000 yen for humanitarian fund of #Ukraine

I'd like to support through music as well.#YOSHIKI#RussiaUkraineWar #Russia #PeaceNotWar @hmikitani https://t.co/a4LFgOeFqL

