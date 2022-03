ได้อีก… อีจองแจ จาก สควิดเกม คว้านำชายยอดเยี่ยมซีรีส์ดรามา ของสมาคมนักแสดงแห่งอเมริกา

เอเอฟพี รายงาน อีจองแจ นักแสดงเจ้าบทบาทชาวเกาหลีใต้วัย 49 สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกอีกครั้ง เมื่อคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดรามา จากบทบาทในสควิด เกม ซีรีส์สุดฮิตทางเน็ตฟลิกซ์ ในงานประกาศรางวัลคริติกส์ ช้อยส์ อวอร์ดส์( Critics Choice Awards) หรือรางวัลสมาคมนักวิจารณ์แห่งอเมริกาครั้งที่ 27 จัดที่โรงแรมแฟร์มอนต์ เซ็นจูรี พลาซา นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 14 มีนาคมตามเวลาในไทย นับเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้คนแรกที่คว้ารางวัลใหญ่นี้

อีจองแจ กล่าวขณะขึ้นรับรางวัลว่า “ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนับสนุนสควิด เกม มันยากจริงๆที่จะหาคำพูดใดมากล่าวว่าผมรู้สึกเช่นไร ขอบคุณ ”

ทั้งนี้ รางวัลคริติกส์ ช้อยส์ อวอร์ดส์ ตัดสินผลรางวัลโดย สมาชิกเกือบ 500 คนของสมาคมนักวิจารณ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งงานปีนี้จัดแบบมีผู้ร่วมงาน โดยมี เทย์ ดิกส์ นักแสดงชาวอเมริกันวัย 51 และ นิโคล ไบเออร์ นักแสดงคอมมิดีวัย 35 รับหน้าที่พิธีกรบนเวที

สำหรับรางวัลใหญ่ที่สุดของงาน ซึ่งได้แก่ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ตกเป็นของ The Power of the Dog ภาพยนตร์แนวคาวบอยดรามา ผลงานกำกับของ เจน แคมเปียน ผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์วัย 67 ซึ่งยังคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ พร้อมรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม

รางวัลใหญ่ต่างๆมีดังนี้

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม วิล สมิธ จาก King Richard

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม เจสสิกา แชสเทน จาก The Eyes of Tammy Faye

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ทรอย คอตเซอร์ จาก CODA

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม อาเรียนา เดโบซ จาก West Side Story

รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ ได้แก่ จู๊ด ฮิล จาก Belfast

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ Belfast

รางวัลบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยม Belfast

รางวัลออกแบบฉากยอดเยี่ยม Dune

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม West Side Story

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Cruella

รางวัลแต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยม The Eyes of Tammy Faye

รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพ Dune

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม The Mitchells vs. the Machines

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม Drive My Car จากญี่ปุ่น

รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม “No Time to Die” จากเจมส์ บอนด์ตอน No Time to Die

รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Dune

สำหรับรางวัลใหญ่ด้านโทรทัศน์

รางวัลซีรีส์ดรามายอดเยี่ยม Succession ทางเอชบีโอ

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ เมลานี ลินสกีย์ จาก Yellowjackets

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดยเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ คีแรน คัลกิน จาก Succession

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์ดรามา ได้แก่ ซาราห์ สนู๊ค จาก Succession

รางวัลซีรีส์คอมมิดียอดเยี่ยม ได้แก่ Ted Lasso

รางวัลนักแสดงนำชายอดเยี่ยม ซีรีส์คอมมิดี ได้แก่ เจสัน ซูเดคิส จาก Ted Lasso

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ซีรีส์คอมมิดี ได้แก่ จีน สมาร์ท จาก Hacks

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ซีรีส์คอมมิดี ได้แก่ เบรตต์ โกลด์สตีน จาก Ted Lasso

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ฮันนาห์ แวดดิงแฮม จาก Ted Lasso