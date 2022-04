ช็อก! เจิง เจียง นักแสดงอาวุโสฮ่องกงชื่อดัง วัย 87 พบเสียชีวิตคาโรงแรมที่กักตัว

เมื่อวันที่ 27 เมษายน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เป็นข่าวเศร้าสุดช็อกของวงการบันเทิงฮ่องกง เมื่อมีรายงานพบ เคนเน็ธ ซาง หรือเจิง เจียง นักแสดงอาวุโสชื่อดังชาวฮ่องกง ถูกพบเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมที่กักตัวในฮ่องกงในวันพุธ (27 เม.ย.) นี้ ขณะที่เขาเข้ารับการกักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 หลังเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

จากการรายงานของสื่อท้องถิ่นหลายสำนักอย่างนาวนิวส์, เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์ และโอเรียนทัลเดลี ระบุว่า พนักงานโรงแรมเป็นผู้พบร่างของเจิง เจียง ที่เสียชีวิตในระหว่างการเข้ากักตัวในโรงแรมได้ 2 วันหลังเดินทางกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมว่าได้พบศพผู้ตายในราวเที่ยงวันของวันเดียวกันนี้ ขณะในรายงานเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ตายเป็นชายแซ่ซาง อายุ 87 ปี

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์รายงานว่า เจิง เจียง ถูกประกาศว่าเสียชีวิต หลังจากถูกพบหมดสติอยู่ภายในโรงแรมเกาลูนโฮเต็ล ซึ่งเป็นโรงแรมที่กักตัว ตั้งอยู่บนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย หลังเขาเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ (25 เม.ย.) ที่ผ่านมา สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการระบุชัดเจน

สำหรับชาวฮ่องกงและแฟนๆ หนังกวางตุ้ง เจิง เจียง เป็นดารานักแสดงมากฝีมือที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงฮ่องกงมานานกว่า 6 ทศวรรษ โดยมีผลงานการแสดงมากมายกว่า 200 เรื่อง จากฐานข้อมูลภาพยนตร์ IMDB หลังจากเขาเริ่มงานแสดงอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 1960 โดยมีผลงานแสดงที่น่าจดจำหลายบทบาทในช่วงที่ถือเป็นยุคทองของหนังฮ่องกงช่วงทศวรรษ 1980-1990 เช่น The Killer, Supercop, Peking Opera Blues และ Once A Thief

นอกจากนี้เจิง เจียง ยังมีผลงานละครโทรทัศน์ดังอีกหลายเรื่องที่มีบทบาทเด่น เช่น ในบท อึ้งเอี๊ยะซือ พ่อของอึ้งย้ง ในมังกรหยก เวอร์ชั่นปี 1983

เขายังเป็นหนึ่งในนักแสดงดังฮ่องกงเพียงไม่กี่คนที่ก้าวไปถึงวงการฮอลลีวู้ด ด้วยการร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายเรื่อง ส่วนใหญ่มักเป็นตัวร้าย เช่น เรื่อง The Replacement Killers, Die Another Day ภาคหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ และเรื่อง Anna and The King and Memoirs of A Geisha นอกจากนี้ จาง เจิง ยังเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ยาย้อมผมของฮ่องกงมานานถึง 40 ปีด้วย

ในการให้สัมภาษณ์กับ ซินชิว เดลี หนังสือพิมพ์ภาษาจีนในมาเลเซีย ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เจิง เจียงกล่าวว่า เขาได้เสร็จสิ้นการไปเที่ยวมาเลเซียเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และบินกลับฮ่องกงโดยผ่านสิงคโปร์ ซึ่งตนสนุกมากกับการเดินทางคนเดียว หลังจากมีคนอื่นคอยดูแลมาโดยตลอดในการเดินทางที่ผ่านมาในชีวิตของเขา และว่า เขาจะกักตัวหากต้องทำ