แฟนเพลงตกใจ! คาร์ลอส ซานตานา มือกีตาร์ร็อกระดับตำนาน วัย 74 วูบคาเวทีคอนเสิร์ต (คลิป)

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า แฟนเพลงพากันใจหายวูบเมื่อเกิดเหตุ คาร์ลอส ซานตานา นักกีตาร์ระดับตำนานชาวอเมริกัน-เม็กซิกัน วัย 74 ปี ที่ได้ฉายาว่า “ราชาละตินร็อก” เกิดล้มหมดสติกลางเวทีในระหว่างแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ที่ไพน์น็อบ มิวสิค เธียเตอร์ ในย่านคลาร์กสัน ใกล้กับเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงค่ำวันอังคาร (5 ก.ค.) ที่ผ่านมา

ทีมแพทย์ได้เข้าปฐมพยาบาลราชากีตาร์ร็อกผู้นี้ ก่อนจะมีการส่งตัวไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

ซานตานา ซึ่งเกิดในประเทศเม็กซิโก ได้โพสต์บอกบนบัญชีเฟซบุ๊กของตนเองว่า เขาลืมรับประทานอาหารและดื่มน้ำ จนทำให้ร่างกายขาดน้ำและวูบหมดสติไป

ขณะที่ ไมเคิล วรีโอนิส ผู้จัดการของซานตานา กล่าวว่า ตำนานมือกีตาร์ผู้นี้สบายดี อย่างไรก็ดี การแสดงของวงซานตานาที่กำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ที่เมืองเบอร์เก็ตส์ทาวน์ ในรัฐเพนซิลเวเนีย จะถูกเลื่อนออกไปในภายหลัง

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่มีแฟนเพลงโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นซานตานากำลังได้รับความช่วยเหลือหลังวูบลงบนเวที

โดยมือกีตาร์ร็อกระดับตำนานผู้นี้และวงซานตานาของเขาอยู่ในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต มิราคิวลัส ซุปเปอร์เนเชอรัล โชว์ ในอเมริกาเหนือ พวกเขาโด่งดังขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 โดยเป็นผู้บุกเบิกการผสมผสานระหว่างดนตรีร็อกแอนด์โรลและดนตรีแจ๊สลาตินอเมริกัน หนึ่งในเพลงฮิต เช่น Black Magic Woman, The Game of Love และ Oye Como Va

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซานตานาและสมาชิกในวงติดเชื้อโควิด ทำให้ต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตไปหลายงาน

Scary scene in Clarkson, MI (outside of Detroit) tonight. Carlos Santana passed out on stage about an hour into his set. He did get up and was assisted off stage. Very warm and humid at this outdoor venue. Video: Rick Notter. Santana is currently scheduled back in LV in Sept. pic.twitter.com/994JEOZI0B

