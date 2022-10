พอล แฮกกิส ผู้กำกับรางวัลออสการ์ ขึ้นศาลสู้คดีข่มขืนสาวพีอาร์

เอเอฟพี รายงานเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม ศาลฎีกานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เริ่มไต่สวนคดีที่ พอล แฮกกิส ผู้กำกับดังชาวแคนาดาวัย 69 ปี ถูกกล่าวหาข่มขืนประชาสัมพันธ์สาวเมื่อปี 2556

ผู้กำกับชาวแคนาดา ซี่งเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ และเคยคว้ารางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Crash เมื่อปี 2549 เดินทางไปศาล เพื่อต่อสู้คดีที่ถูก เฮลีห์ บรีสต์ ประชาสัมพันธ์สาวเป็นโจทก์ยื่นฟ้องตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2560 ว่าถูกแฮกกิสข่มขืนเมื่อเดือนมกราคม ปี 2556 ตอนเธออายุ 26 ปี

ในหมายฟ้อง โจทก์อ้างว่าเมื่อค่ำวันที่ 31 มกราคม ปี 2556 หลังจากจบการฉายภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แฮกกิสพยายามคะยั้นคะยอชวนเธอไปดื่มกันที่บ้านของเขา ถึงแม้เธอบอกว่าอยากไปดื่มที่บาร์มากกว่า และทันทีที่ไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่พักของแฮกกิส ผู้กำกับคนดังพยายามล่วงเกินเธอหลายครั้ง ก่อนจะบังคับให้เธอทำออรัล เซ็กซ์ และข่มขืนเธอ

หลังเกิดเหตุ โจทก์ไม่เคยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ จนกระทั่งมีผู้หญิงหลายคนออกมากล่าวหา ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน อดีตโปรดิวเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงฮอลลีวู้ดว่าล่วงละเมิดทางเพศ และเกิดกระแส #MeToo ขึ้นเมื่อปี 2560 แล้วแฮกกิสพูดประณามไวน์สตีน ทำให้โจทก์รู้สึกโกรธในความเจ้าเล่ห์ ทำเป็นตีหน้าซื่อของแฮกกิส จึงตัดสินใจออกมาฟ้องร้อง

ข่าวว่า บรีสต์ฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ระบุจำนวน ขณะที่ทนายของผู้กำกับดังอ้างว่า สาเหตุที่ทำให้โจทก์ลุกขึ้นมาฟ้องร้องถูกชี้นำโดยลัทธิเชิร์ช ออฟ ไซแอนโทโลจี (Church of Scientology) ที่แฮกกิสลาออกมา และตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีนับแต่นั้น

อนึ่ง พอล แฮกกิส เป็นผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ Million Dollar Baby, Flags of Our Fathers และ Letters from Iwo Jima รวมทั้งภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน Casino Royale และ Quantum of Solace