NCT 127 หยุดเล่นคอนเสิร์ต ที่อินโดนีเซียกลางคัน หลังแฟนเบียดกัน เป็นลม 30 คน

เอเอฟพี รายงาน วง NCT 127 วงบอยแบนด์ดังของเกาหลีใต้ ถูกตำรวจอินโดนีเซียสั่งหยุดเล่นคอนเสิร์ตกลางคันเมื่อวันศุกร์ หลังมีแฟนเพลงเบียดเสียด ดันกันไปด้านหน้าเวที กระทั่งมีแฟนเพลงเป็นลม 30 คน

ข่าวอ้างโฆษกตำรวจเปิดเผยว่า คอนเสิร์ตของวง NCT 127 ที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในอินโดนีเซียของวงบอยแบนด์ดังวงนี้ หลังจากคอนเสิร์ตดำเนินไปได้ราว 2 ชั่วโมง ก็เริ่มมีแฟนเพลงเบียดเสียดและดันกัน เพื่อให้เข้าไปใกล้ด้านหน้าเวที

“เพราะมีคนเป็นลม 30 คน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ ขึ้น เราจึงตัดสินใจหยุดคอนเสิร์ตเมื่อเวลา 21.20 น.” แอนดรา ซูลปาน โฆษกตำรวจกล่าว

ซิฟา อูลิยา แฟนเพลงชาวอินโดนีเซียวัย 19 ปี บอกกับเอเอฟพีว่า ตอนนั้นวง NCT 127 กำลังโยนลูกบอลให้แฟนเพลง ซึ่งเธอรู้สึกว่ามีแฟนเพลงที่อยู่ด้านหลังเริ่มผลักกันไปที่ด้านหน้าเวที กระทั่งรั้วกั้นล้มลง

“เรารู้สึกผิดหวังกับพฤติกรรมของแฟนเพลงเหล่านั้น เราร้องเตือนแล้วว่าอย่าผลักกัน สมาชิกวง NCT 127 ก็ช่วยกันร้องเตือน แต่แฟนเพลงเหล่านั้นเห็นแก่ตัว แค่เพราะอยากได้รูปถ่ายสวยๆ พวกนั้นถึงกับละเลยกฎเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ไปหมด”

อย่างไรก็ตาม สำหรับคอนเสิร์ตของวง NCT 127 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นรอบที่สอง ยังจัดได้ตามปกติ แต่มีการห้ามโยนลูกบอลให้แฟนเพลง และมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และมีการแยกพื้นที่ระหว่างนักร้องและแฟนเพลงอย่างเข้มงวดขึ้น

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์ของประเทศไทย มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ เหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างที่แฟนคลับกำลังดัน และศิลปินบอกให้ถอยหลังกลับเข้าไป โดยแฟนชาวไทยได้ย้ำเตือนถึงความปลอดภัยในการแสดง ที่วง NCT 127 กำลังจะเดินทางมาเปิดแสดงคอนเสิร์ตที่ไทย ในวันที่ 3-5 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

oh wow this is @fallincy and her friend after they make the barricade fell… ppl said they straight away stood up & took the signed ball. still can continue videoing knowing what u did like are u not embarrassed???? pic.twitter.com/myXDP0SamQ

