‘เบิร์ต บาคาราค’ นักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนาน เสียชีวิตในวัย 94

เบิร์ต บาคาราค หนึ่งในนักประพันธ์เพลงป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เจ้าของเพลงฮิตอย่าง I Say A Little Prayer, Walk On By, Close To You, I’ll Never Fall In Love Again และ What The World Needs Now Is Love เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ 94 ปี

Advertisment

นอกจากเพลงฮิตต่างๆ แล้ว บาคาราคยังได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์จำนวนมาก ซึ่งก็โด่งดังไม่แพ้กันอย่าง What’s New, Pussycat?, Alfie และ The Look Of Love

ดิออน วอร์วิค นักร้องระดับตำนานชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลแกรมมี่ 5 รางวัล ซึ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงฮิตที่บาคาราคแต่งขึ้นหลายเพลง กล่าวว่า การเสียชีวิตของบาคาราคทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับสูญเสียสมาชิกในครอบครัว

Advertisement

ตัวแทนของบาคาราคระบุว่า เขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บ้านของเขาในนครลอสแอนเจลิส จากความชรา

ตลอดชีวิตการทำงาน บาคาราคเป็นเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตทั้งในสหรัฐและอังกฤษมากกว่า 50 เพลง โดยเขาทำงานร่วมกับนักร้องดังมากมาย นอกจากวอร์วิคแล้วยังมีแฟรงค์ ซินสตรา, เดอะบีเทิลส์, บาร์บารา สไตรเซนด์, ทอม โจนส์ และอทรีธา แฟรงกลิน

บาคาราคเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์ 3 รางวัล ลูกโลกทองคำ 2 รางวัล และรางวัลแกรมมี่ในฐานะผู้ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมอีก 6 รางวัล โดยเขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขารับรางวัล Grammy lifetime achievement ในปี 2008