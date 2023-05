‘ทีน่า เทอร์เนอร์’ นักร้องระดับตำนานลาโลก ในวัย 83

ทีน่า เทอร์เนอร์ นักร้องผิวสีที่ถูกยกย่องให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ เจ้าของเพลงดังอย่าง The Best และ What’s Love Got to Do With It เสียชีวิตแล้วขณะอายุ 83 ปี

ก่อนที่จะเสียชีวิต ทีน่าเผชิญปัญหาสุขภาพมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มะเร็ง หัวใจวาย และไตวาย

เธอเริ่มมีชื่อเสียงควบคู่กับไอค์ เทอร์เนอร์ ผู้เป็นสามีในช่วงทศวรรษที่ 1960 จากเพลงฮิตอย่าง Proud Mary และ River Deep, Mountain High

ทีน่าหย่าร้างกับสามีหลังมีรายงานข่าวว่าเธอถูกไอค์ทำร้ายร่างกายในปี 1977 และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะศิลปินเดี่ยวในทศวรรษที่ 1980

เธอได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งร็อกแอนด์โรล” และมีชื่อเสียงจากการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังและเร้าอารมณ์บนเวที รวมถึงเสียงร้องที่แหบพร่าแต่ทรงพลังของเธอ

การเสียชีวิตของทีน่าถูกประกาศในหน้าเพจอินสตราแกรมทางการของเธอว่า วันนี้เราได้บอกลากับเพื่อนผู้เป็นที่รัก ซึ่งทิ้งเพลงของเธอซึ่งถือเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่เอาไว้

“ด้วยดนตรีของเธอและความหลงใหลในชีวิตอันไร้ขอบเขตของเธอ ทีน่าได้ทำให้แฟนเพลงหลายล้านคนทั่วโลกหลงเสน่ห์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับดวงดาวในอนาคต”เพจของทีน่าระบุ

ทีน่าเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ 8 ตัว และถูกสลักชื้อใน Rock ‘n’ Roll Hall of Fame ในปี 2021 ในฐานะศิลปินเดี่ยว หลังจากที่เคยได้รับการสลักชื่อไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ร่วมกับไอค์ อดีตสามี ในปี 1991

ในครั้งที่ได้รับการยกย่องด้วยการสลักชื่อในฐานะศิลปินเดี่ยว ทีน่าได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่ทำลายข้อจำกัดที่เคยมีในครั้งหนึ่งว่า ผู้หญิงผิวสีสามารถพิชิตเวที และสามารถกลายมาเป็นทั้งบุคคลผู้ทรงอิทธิพลและเต็มไปด้วยมิติที่หลากหลาย

ศิลปินผิวสีรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากทีน่ายังรวมถึงบียอนเซ่ เจเน็ต แจ็คสัน และริฮาน่า