พบศพ จูเลียน แซนด์ส นักแสดงดังชาวอังกฤษ หลังหายตัวไปนาน 5 เดือน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน บีบีซี รายงานว่า มีการยืนยันว่าศพที่พบที่เขาในแคลิฟอร์เนีย คือ นักแสดงอังกฤษชื่อดัง จูเลียน แซนด์ส ที่หายตัวไประหว่างปีนเขาตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศพดังกล่าวถูกพบเมื่อวันเสาร์ ต่อมาตำรวจได้ยืนยันตัวตนแล้ว

Advertisment

แซนด์ส เป็นนักแสดงวัย 65 ปี เป็นที่รู้จักกับบทบาทของเขาในภาพยนตร์ออสก้าเรื่อง A Room With A View และซีรีส์ดังอย่าง Smallville นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ อย่าง The Girl with the Dragon Tattoo ในปี 2011 ซึ่งเขาแสดงประกบแดเนียล เคร็ก

นักแสดงอังกฤษชื่อดัง หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ระหว่างเดินป่าและเผชิญกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ใน บัลดี้ โบลว์ บนเขาซาน กาเบรียล ขณะที่การค้นหาทางอากาศและภาคพื้นดินต้องยุติลง เนื่องจากแคลิฟอร์เนียถูกพายุพัดถล่ม เช่นเดียวกับสภาพน้ำแข็งและหิมะถล่มอย่างหนัก

Advertisement

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า สำหรับสาเหตุการตายของเขายังอยู่ระหว่างสอบสวน รอผลเพิ่มเติมอยู่ ทั้งยังขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อพยายามตามหานายแซนด์

ขณะที่สัปดาห์ที่แล้ว ครอบครัวของดาราดัง ได้กล่าวขอบคุณทางการแคลิฟอร์เนีย สำหรับความพยายามในการค้นเขา

Advertisement

“เรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง กับทีมค้นหาและผู้ประสานงาน ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อค้นหาจูเลียน เราจะจดจำจูเลียนไว้ในความทรงจำ ที่สดใส ในฐานะพ่อ สามี นักสำรวจ ผู้รักธรรมชาติ และศิลปินที่ยอดเยี่ยม รวมถึงในฐานะนักแสดงที่สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน”

แซนด์ เป็นนักปีนเขาที่มีความกระตือรือร้น เพื่อนของเขาอย่าง เควิน และไรอัน ซึ่งเดินป่าด้วยกัน บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า เขามีความหลงใหลอย่างแท้จริง และเป็นนักปีนเขาที่ก้าวหน้าที่สุดที่รู้จัก