โหลดได้แล้ว Threads แอพพ์ใหม่จาก Meta ท้าชนทวิตเตอร์ ฮอตจัดคนใช้แล้ว 2 ล้านราย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม หลังจากที่มีรายงานว่า เมต้า บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และ วอทส์แอพพ์ จะเปิดแอพพลิเคชั่นตัวใหม่ Threads ที่เป็นไมโครบล็อกเหมือนทวิตเตอร์ โดยให้ผู้ที่มีบัญชีอินสตาแกรม ใช้ชื่อเดียวกันได้เลย และจะสามารถติดตามบัญชีที่ติดตามอยู่บนอินสตาแกรม ได้

ท่ามกลางกระแสด้านลบจากผู้บริการทวิตเตอร์ ที่มีการจำกัดการเข้าถึงโพสต์ รวมไปถึงการใช้บริการที่แทบจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์รายวัน

ล่าสุด แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความที่มีความยาวสูงสุด 500 ตัวอักษร ตลอดจนลิงก์ รูปภาพ และวิดีโอความยาว 5 นาที สามารถเลือกได้ว่าจะให้บัญชีเราเป็น Public หรือเป็น Private ก็ได้ แต่ยังไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวได้

โดย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก แห่งเมต้า ก็ได้เปิดแอคเคาท์เช่นกัน ใช้ชื่อว่า zuck และโพสต์ข้อความแรกว่า “Let’s do this. Welcome to Threads,”

ทั้งยังระบุว่า ใน 2 ชั่วโมงแรกหลังจากเปิดให้ดาวน์โหลด มีผู้ล็อกอินเข้าไปใช้แล้วกว่า 2 ล้านครั้ง

สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เปิดให้โหลดใน 100 ประเทศ ใน Apple’s App Store และ Google’s Play Store

