เจน เบอร์กิน ดารา แฟชั่นไอคอน ต้นกำเนิดกระเป๋าแอร์เมสรุ่นดังเสียชีวิตในวัย 76

เอพี รายงาน เจน เบอร์กิน นักร้อง นักแสดงชาวอังกฤษ ที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘แฟชั่นไอคอน’ และเป็นต้นกำเนิดของกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กิน เสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ในวัย 76 ปี

ข่าวว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เบอร์กิน ซึ่งปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960s กระทั่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีปัญหาด้านสุขภาพ ย้อนไปเมื่อปี 2564 เบอร์กินเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมองกระทั่งต้องหยุดงานแสดง และไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณชน

ดารา นักร้อง และแฟชั่นไอคอน ซึ่งเกิดในกรุงลอนดอน ก้าวสู่เวทีการแสดงเมื่ออายุ 17 ในละครเวทีเรื่อง “Passion Flower Hotel” ที่มี จอห์น แบร์รี เป็นผู้ประพันธ์เพลงและคอนดักเตอร์ ต่อมาทั้งสองได้แต่งงานกัน แต่อยู่กันไม่นานก็หย่ากันในปลายทศวรรษ 1960s. มีบุตรสาวด้วยกัน 1 คนชื่อว่า เคต แบร์รี ซึ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2556 ขณะมีอายุ 46 ปี

เบอร์กิน ยังมีผลงานดนตรีเป็นที่รู้จัก จากบทเพลง Je t’aime moi non plus (I Love You, Me Neither) ที่ร้องคู่กับ แซจ แก๊งสบูร์ก นักร้องชาวฝรั่งเศส ซึ่งต่อมากลายเป็นคนรักและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน เคยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “Blow-Up” ในปี 2509 ที่เล่นบทเปลือย และมีฉากเซ็กซ์หมู่ 3 คนที่กลายเป็นที่ฮือฮา

นอกจากบทบาทการแสดง เบอร์กินยังมีบทบาทเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม เคยร่วมสนับสนุนองค์การนิรโทษกรรมสากลต่อต้านการทรมาน เคยร่วมรณรงค์ต่อสู้โรคเอดส์ ฯลฯ

นอกจากนั้นเบอร์กินยังมีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นในช่วงยุค 1960s ถึงต้นทศวรรษ 1970s ด้วยผมยาว ไว้หน้าม้า สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดสีขาว ชุดมินิเดรสถัก สวมกับหมวกบาสเกตบอล ที่ยังเป็นแฟชั่นสุดชิคสำหรับผู้หญิงมากมายทั่วโลก

เธอยังเป็นต้นกำเนิดของกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กิน ซึ่งฌอง-หลุยส์ ดูมาร์ อดีตผู้บริหารของแอร์เมสเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขามีโอกาสคุยกับ เจน เบอร์กิน บนเครื่องบินเที่ยวบินที่กำลังจะเดินทางไปกรุงลอนดอน แล้วเบอร์กินทำข้าวของในกระเป๋าหล่นบนพื้น และเธอบอกดูมาร์ว่า ทำไมแอร์เมสไม่ทำกระเป๋าถือไซซ์ใหญ่ขึ้น โดยระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เบอร์กินได้นั่งวาดรูปสเก็ตแบบกระเป๋าที่เธอชอบให้ดูมาร์ดู

หลังจากนั้นดูมาร์ได้ทำตัวอย่างกระเป๋ามาให้เบอร์กินดู ปรากฏว่าเธอถูกใจ ดูมาร์จึงขออนุญาตใช้ชื่อเบอร์กิน มาเป็นชื่อกระเป๋ารุ่นนี้ ซึ่งผลิตออกมาเมื่อปี 2527 และกลายเป็นกระเป๋าขายดี มีราคาสูง อีกทั้งใครที่ต้องการช้เวลารอนานหลายปีกว่าจะซื้อได้

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส ยกย่องเจน เบอร์กิน เป็น ‘ศิลปินสมบูรณ์แบบ’ ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสยกย่องเป็น ไอคอนที่พูดภาษาฝรั่งเศสผู้อยู่เหนือกาลเวลา

ด้านชีวิตรัก นอกจากมีลูกสาวกับ แซจ แก๊งสบูร์ก เบอร์กินยังมีลูกสาวกับ จอห์น แบร์รี ผู้ประพันธ์ดนตรีให้แก่ เจมส์ บอนด์ ภาพยนตร์ดัง และมีลูกสาวคนที่ 3 กับ ฌัก ดอยยง ผู้กำกับชาวฝรั่งเศส