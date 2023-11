ช็อก! หญิงคลั่ง บุกห้องแต่งตัวนักแสดง คยูฮยอน ไอดอลวง Super Junior เข้าขวาง เจอฟันนิ้วเจ็บ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหญิงคนหนึ่ง วัย 30 ปีเศษ พกอาวุธมีดบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวของนักแสดงภายในโรงละครมาก็อก-ดง ในกรุงโซล เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.ของวันอาทิตย์(19 พ.ย.) ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ คยูฮยอน นักร้องไอดอล วัย 35 ปี แห่งวงบอยแบนด์ดัง Super Junior ซึ่งเข้าไปหาเพื่อนนักแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวพอดี ได้พยายามเข้าขวางจึงการยื้อยุด และทำให้ศิลปินเคป๊อปผู้นี้ ถูกมีดฟันเข้าที่นิ้ว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ก่อนที่หญิงผู้ก่อเหตุจะถูกจับกุม

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนว่าผู้ก่อเหตุนำอาวุธมาจากที่ใดและเธอมีประวัติป่วยทางจิตเวชหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาข่มขู่คุกคาม

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า หญิงผู้ก่อเหตุไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคยูฮยอนหรือนักแสดงคนอื่นๆ ที่อยู่ในโรงละครดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้าน Antenna Music ต้นสังกัดของคยูฮยอน เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ จุงอัง เดลี ว่า คยูฮยอน มีบาดแผลเล็กน้อยเท่านั้นที่นิ้ว ซึ่งได้รับการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุในทันที

ทั้งนี้เหตุเกิดในขณะที่คยูฮยอนยังเป็นนักแสดงนำในละครเพลงเรื่อง Ben-Hur เวอร์ชั่นเกาหลี ที่จัดแสดงที่โรงละคร LG Arts Center

หลังเกิดเหตุในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิปที่คยูฮยอนนั่งอยู่ในรถยนต์ขณะเดินทางกลับ ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดกระจกหน้าต่างรถลงและโบกมือทักทายแฟนๆ ที่เผยให้เห็นนิ้วชี้ข้างซ้ายของเขามีผ้าพันแผลพันไว้อยู่ด้วย

