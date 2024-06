หวานฉ่ำกลางลอนดอน ‘เทย์เลอร์’ ควงแฟนหนุ่มขึ้นคอนเสิร์ต Eras Tour

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียว่าเทย์เลอร์ สวิฟต์ ได้พาแฟนหนุ่มของเธอ ทราวิส เคลซี ขึ้นเวทีร่วมแสดงกับเธอในระหว่างคอนเสิร์ต Eras Tour ที่ Wembley Stadium ในลอนดอน

ในช่วงเวลาสำคัญของแฟนหนุ่มได้เกิดขึ้นระหว่างเปลี่ยนเข้าสู่เพลงในช่วงอัลบั้ม “Tortured Poets Department” ของเทย์เลอร์ ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีของเคลซี โดยเขาสวมเสื้อคลุมสีดำและหมวกทรงสูงขณะอุ้มเทย์เลอร์ไว้ในอ้อมแขน การปรากฏตัวของเขาได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามด้วยเสียงเชียร์และเสียงปรบมือดังสนั่น

ในขณะที่แดนเซอร์ช่วยเทย์เลอร์เปลี่ยนชุดบนเวที เคลซีได้เต้นรอแฟนของเขาและส่งยิ้มให้เธอ ขณะที่เทย์เลอร์ได้หันไปส่งจุ๊บให้เคลซีก่อนที่เธอจะเดินจากไปเพื่อที่จะร้องเพลง “I Can Do it With a Broken Heart”

ในเดือนพฤษภาคมได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อเพลงใน Eras Tour เพื่อเพิ่มเพลงบางส่วนจากอัลบั้มล่าสุด “The Tortured Poets Department” ที่เทย์เลอร์ปล่อยไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เทย์เลอร์ได้โพสต์รูปถ่ายของเธอและเคลซีที่ได้เซลฟี่กับเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษพร้อมด้วยเจ้าชายจอร์จและเจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ ที่ได้ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตของเธอเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 42 ของเจ้าชายแห่งเวลส์

รูปนี้ถือเป็นรูปแรกของเคลซีที่เทย์เลอร์ได้แชร์ลงในอินสตาแกรมของเธอ

เทย์เลอร์ สวิฟต์ และแฟนหนุ่ม ผู้เป็นแชมป์ซุปเปอร์โบว์ล 3 สมัย ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อันโรแมนติกนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2023