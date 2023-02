น้องบัวจะไม่ทน! ‘บัวขาว’ เอาฮาฟ้อง ‘มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก’ โดนชาวกัมพูชาแห่กดรีพอร์ต

กระแสดราม่า “กุน แขมร์ VS มวยไทย” ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กลางปีนี้ ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องโดยมีการเชื่อมโยงตัวของ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยขวัญใจชาวไทยมาเป็นประเด็นขัดแย้งกันของแฟนมวย 2 ประเทศ โดยแฟนกัมพูชาต่างเข้ามาโจมตี และกดรีพอร์ตเพจอย่างเป็นทางการของบัวขาว ขณะที่แฟนมวยชาวไทยต่างเข้าไปรุกรานบนเฟซบุ๊กของวงการ กุน แขมร์ ประเทศกัมพูชา พร้อมกับแสดงความเห็นใจ บัวขาว บัญชาเมฆ เช่นเดียวกัน

Advertisment

ล่าสุดหลังจากเพจอย่างเป็นทางการของบัวขาว บัญชาเมฆ โดนชาวกัมพูชาออกมากดรีพอร์ตกันเป็นจำนวนมากนั้น เวลา 16.03 น. เพจบัวขาวโพสต์ข้อความเรียกเสียงฮาสนั่นโซเชียลดังนี้

Dear Mark Zuckerberg

Our FB page has been reported a lot lately.??

Please help us??

#savebuakaw

Advertisement

ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า เรียน มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ช่วงนี้เพจเราโดนรีพอร์ตเยอะ อย่างไรช่วย บัวขาวด้วยครับ พร้อมกับติดแฮชแท็กเซฟบัวขาว savebuakaw

จากนั้นแฟนมวยไทยเข้าไปคอมเมนต์ฮากันสนั่นโซเชียล เช่น

Ai เฟซบุ๊ก? บอก “ไอ like มวยไทย”

I love บัวขาว

Don’t กังวล จร้าาา